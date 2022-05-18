Оккупанты захватывают стратегические предприятия и финансовые учреждения в Донецкой области

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты захватывают стратегические предприятия и финансовые учреждения. Но массовая мобилизация, проведенная властями так называемой "ДНР", вызвала острый дефицит сотрудников на большинстве объектов временно оккупированных территорий.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Рашисты берут под свой контроль важные объекты инфраструктуры и учреждения финансово-банковской системы на временно оккупированных территориях Донецкой области, которые пытаются присоединить к так называемой ДНР.

Для этого "Государственный комитет обороны ДНР" под председательством Пушилина принял решение о "национализации" стратегических предприятий. Под данную процедуру подпадают и все ценности, обнаруженные в банковских сейфах и платежных терминалах.

Также оккупанты пытаются наладить работу критически важных объектов инфраструктуры, отправляя на них "проверенные кадры".

Впрочем, массовая мобилизация, проведенная властями "ДНР", вызвала острый дефицит сотрудников на большинстве объектов временно оккупированных территорий.

В частности, руководство "Донецкой железной дороги" обратилось к оккупационным администрациям с просьбой демобилизовать их сотрудников для выполнения неотложных мер по ремонту и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры.

"Власть ДНР" при отсутствии мобилизационного ресурса отправляет на войну не только сотрудников стратегических предприятий, но и студентов учреждений высшего образования, людей с хроническими болезнями и даже инвалидов.

В рамках политики экономии финансовых ресурсов, донецкие "руководители" уменьшают для "мобилизованных" заработную плату по основному месту работы. Работодателям разрешили начислять им так называемый "голый" оклад без прибавок и премий, что значительно меньше обычного среднемесячного заработка.

Напомним, по данным военной разведки Украины, департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны-оккупанта срочно готовит пресс-тур иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины.

Также страна-агрессор Россия в Мариуполе готовит самый большой подлог "свидетельских показаний" о том, что Мариуполь якобы был уничтожен украинскими военными. Оккупанты не принимают заявки на компенсацию за разрушенное жилье без указания, что оно "было уничтожено украинскими военными".