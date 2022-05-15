В разведке сообщили сколько "кадыровцев" было уничтожено в ходе войны в Украине

В военном вторжении в Украину принимало участие около 2,5 тысяч "кадыровцев". Из них около 100 погибло, 300 получили ранения, а 60 бежали бросив оружие и амуницию. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"В военном вторжении в Украину участвовало около 2,5 тысячи боевиков из чеченской республики. Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения россии. Основной их задачей было устрашение и геноцид Украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными жителями, грабежами и разбоем", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, после первых масштабных потерь российских войск, "кадыровцам" приказали останавливать отступавшие подразделения оккупантов и показательно расстреливать тех, которые отказывались воевать.

"С позором отброшенные украинскими воинами от Киева и Чернигова, "кадыровские" наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих подвигах для TikTok. Показательно, что несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение "кадыровских тиктокеров", даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и свыше шестидесяти сбежали из Украины покинув оружие и амуницию", - сообщает разведка.

Разведка также опубликовала на своем сайте список боевиков из чеченской республики, которые в марте – мае 2022 года участвовали в российской агрессии и напомнила что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Напомним, По состоянию на 15 мая с начала войны боевые потери среди личного состава российских войск составили 27,4 тысяч человек.

Ранее Главное управление разведки сообщило, что Россия исчерпала резервы наиболее боеспособных батальонно-тактических групп, хотя у нее еще достаточно войск, чтобы вводить их на территорию Украины.