С начала войны украинская армия уничтожила 27 тысяч 400 оккупантов, - Генштаб

По состоянию на 15 мая боевые потери среди личного состава российских войск составили 27,4 тысяч человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Всего с начала войны украинская армия уничтожила 1220 вражеских танков(+2 за прошедшие сутки 14 апреля), 2958 боевых бронированных машин(+24 за прошедшие сутки 14 апреля), 555 артиллерийских систем(+4 за прошедшие сутки), 195 РСЗО, 89 средств ПВО(+1 за прошедшие сутки 14 апреля), 200 самолетов, 164 геликоптера(+1 за прошедшие сутки 14 апреля), 416 БПЛА оперативно-тактического уровня(+5 за прошедшие сутки 14 апреля), 95 крылатых ракет, 2087 единиц автотехники и цистерн с ГСМ(+28 за прошедшие сутки 14 апреля), 13 кораблей, а также 42 единицы спецтехники.

Напомним, ранее Главное управление разведки сообщило, что Россия исчерпала резервы наиболее боеспособных батальонно-тактических групп, хотя у нее еще достаточно войск, чтобы вводить их на территорию Украины.