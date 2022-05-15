З початку війни українська армія знищила 27 тисяч 400 окупантів, - Генштаб

З початку війни станом на 15 травня бойові втрати серед особового складу російських військ становить 27,4 тисячі осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Всього з початку війни українська армія знищила 1220 ворожих танків (+2 за минулу добу 14 квітня), 2958 бойових броньованих машин (+24 за добу 14 квітня), 555 артилерійських систем (+4 за добу), 195 РСЗВ, 8 ППО(+1 за минулу добу 14 квітня), 200 літаків, 164 гелікоптери(+1 за минулу добу 14 квітня), 416 БПЛА оперативно-тактичного рівня(+5 за минулу добу 14 квітня), 95 крилатих ракет, 2087 одиниць автотехніки та цистерн з ПММ (+28 минулої доби 14 квітня), 13 кораблів, а також 42 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки повідомило, що Росія вичерпала резерви найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп, хоча має ще достатньо військ, щоб вводити їх на територію України.