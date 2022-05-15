У розвідці повідомили, скільки "кадировців" було знищено в ході війни в Україні.

У військовому вторгненні в Україну брало участь близько 2,5 тисячі "кадировців". З них близько 100 загинуло, 300 отримали поранення, а 60 бігли, кинувши зброю та амуніцію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"У військовому вторгненні в Україну брало участь близько 2,5 тисяч бойовиків з чеченської республіки. Так звані "кадировці" почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення росії. Основним їх завданням було залякування і геноцид Українців. вони займалися обшуками житла, знущаннями над заручниками та мирними жителями, грабежами та розбоєм", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, після перших масштабних втрат російських військ, "кадировцям" наказали зупиняти підрозділи окупантів, що відступали, і показово розстрілювати тих, які відмовлялися воювати.

"З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, "кадировські" найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрями, де продовжили грабувати та знімати ролики про свої подвиги для TikTok. Показово, що незважаючи на удавані навченість, бойовий дух та оснащення "кадировських тик", навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тисяч найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення і понад шістдесят втекли з України, покинувши зброю та амуніцію", - повідомляє розвідка.

Розвідка також опублікувала на своєму сайті список бойовиків із чеченської республіки, які у березні – травні 2022 року брали участь у російській агресії та нагадала, що за злочини проти мирного населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, станом на 15 травня з початку війни бойові втрати серед особового складу російських військ становили 27,4 тисячі осіб.

Раніше Головне управління розвідки повідомило , що Росія вичерпала резерви найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп, хоча має ще достатньо військ, щоб вводити їх на територію України.