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Общество
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Россия готовит показуху для иностранных СМИ в разрушенном Мариуполе, - разведка

Россия готовит показуху для иностранных СМИ в разрушенном Мариуполе
Агрессор собирает обломки украинских снарядов по всей Донецкой области, чтобы заявить, что Украина якобы разрушала Мариуполь

Осознав, что мировая общественность больше не верит лживым сообщениям российских телеканалов, кремлевские пропагандисты решили привлечь к своей деятельности европейских журналистов и мировые СМИ.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки Украины, департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны-оккупанта срочно готовит пресс-тур иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины.

С 18 по 21 мая оккупанты планируют показать представителям СМИ разрушенные районы Мариуполя. Чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, российские пропагандисты уже завезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать журналистам о "преступлениях" Мариуполь.

Так называемый "пресс-тур" также предусматривает выезд группы из Ростова-на-Дону и посещение журналистами Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, где запланирована встреча с кремлевской марионеткой Пушилиным.

К участию в “пресс-туре” министерство обороны России пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

"Предупреждаем иностранных журналистов о планах пропагандистов страны-агрессора сделать их соучастниками создания фейковых материалов и напоминаем об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины и проникновение на территорию независимого государства", - говорится в сообщении ГУР.

Напомним, страна-агрессор Россия в Мариуполе готовит самый большой подлог "свидетельских показаний" о том, что Мариуполь якобы был уничтожен украинскими военными. Оккупанты не принимают заявки на компенсацию за разрушенное жилье без указания, что оно "было уничтожено украинскими военными".

Автор:
Светлана Манько