Россия готовит показуху для иностранных СМИ в разрушенном Мариуполе, - разведка

Осознав, что мировая общественность больше не верит лживым сообщениям российских телеканалов, кремлевские пропагандисты решили привлечь к своей деятельности европейских журналистов и мировые СМИ.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки Украины, департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны-оккупанта срочно готовит пресс-тур иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины.

С 18 по 21 мая оккупанты планируют показать представителям СМИ разрушенные районы Мариуполя. Чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, российские пропагандисты уже завезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать журналистам о "преступлениях" Мариуполь.

Так называемый "пресс-тур" также предусматривает выезд группы из Ростова-на-Дону и посещение журналистами Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, где запланирована встреча с кремлевской марионеткой Пушилиным.

К участию в “пресс-туре” министерство обороны России пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

"Предупреждаем иностранных журналистов о планах пропагандистов страны-агрессора сделать их соучастниками создания фейковых материалов и напоминаем об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины и проникновение на территорию независимого государства", - говорится в сообщении ГУР.

Напомним, страна-агрессор Россия в Мариуполе готовит самый большой подлог "свидетельских показаний" о том, что Мариуполь якобы был уничтожен украинскими военными. Оккупанты не принимают заявки на компенсацию за разрушенное жилье без указания, что оно "было уничтожено украинскими военными".