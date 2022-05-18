Окупанти захоплюють стратегічні підприємства та фінансові установи у Донецькій області

На тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти захоплюють стратегічні підприємства та фінансові установи. Але масова мобілізація, проведена владою так званої “ДНР”, викликала гострий дефіцит співробітників на більшості об'єктів тимчасово окупованих територій.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Рашисти беруть під свій контроль важливі об'єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які намагаються приєднати до так званої "ДНР".

Для цього "Державний комітет оборони ДНР" під головуванням Пушиліна ухвалив рішення щодо "націоналізації" стратегічних підприємств. Під цю процедуру підпадають і всі цінності, виявлені у банківських сейфах та платіжних терміналах.

Також окупанти намагаються налагодити роботу критично важливих об'єктів інфраструктури, надсилаючи на них перевірені кадри.

Втім, масова мобілізація, проведена владою ДНР, викликала гострий дефіцит співробітників на більшості об'єктів тимчасово окупованих територій.

Зокрема, керівництво "Донецької залізниці" звернулося до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати їх працівників для виконання невідкладних заходів щодо ремонту та обслуговування залізничної інфраструктури.

"Влада ДНР" за відсутності мобілізаційного ресурсу відправляє на війну не лише співробітників стратегічних підприємств, а й студентів закладів вищої освіти, людей із хронічними хворобами та навіть інвалідів.

У рамках політики економії фінансових ресурсів донецькі "керівники" зменшують для "мобілізованих" заробітну плату за основним місцем роботи. Роботодавцям дозволили нараховувати їм так званий "голий" оклад без додатків та премій, що значно менше від звичайного середньомісячного заробітку.

Нагадаємо, за даними військової розвідки України, департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони країни-окупанта терміново готує прес-тур для іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України.

Також країна-агресор Росія в Маріуполі готує найбільше підроблення "свідчень" про те, що Маріуполь нібито був знищений українськими військовими. Окупанти не приймають заявки на компенсацію за зруйноване житло без вказівки, що воно було знищено українськими військовими.