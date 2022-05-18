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На Донеччині через військові дії окупантів за добу загинуло 10 мирних мешканців, - голова ОВА
Внаслідок військової агресії армії Російської Федерації протягом доби, 18 травня, загинуло 10 мирних мешканців у Донецькій області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 18 травня росіяни вбили 10 мирних мешканців Донеччини: 7 у Лимані і 3 у Бахмуті. Серед загиблих 2 дитини: 1 у Лимані і 1 Бахмуті. Ще семеро людей сьогодні дістали поранення", - йдеться у повідомленні.
Також Павло Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, армія РФ протягом 17 травня вбила 7 мирних жителів Донецької області, обстріляно 52 цивільні об'єкти. Перед цим стало відомо про ракетний удар по Бахмуту, який поцілив по житловій п'ятиповерхівці, зруйнувавши її конструкції з п'ятого по перший поверх і спричинивши пожежу. Також є випадки захоплення окупантами стратегічних підприємств та фінансових установ у Донецькій області.