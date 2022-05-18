За добу армія РФ вбила 7 мирних жителів Донецької області, обстріляно 52 цивільні об'єкти (ФОТО)

Внаслідок військових дій російської армії в Донецькій області 17 травня було вбито семеро мирних жителів, повідомляє начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Зокрема, двоє загинули в Бахмуті, двоє в селі Бахмутське, по одній людині в Соледарі, в Авдіївці та в селищі Дробишеве. Ще шестеро людей отримали поранення. Крім того, у Бахмуті медична допомога була надана дев'яти цивільним особам, пораненим у Луганській області.

Зазначимо, що перед цим стало відомо про ракетний удар по Бахмуту, який поцілив по житловій п'ятиповерхівці, зруйнувавши її конструкції з п'ятого по перший поверх і спричинивши пожежу. З-під завалів там дістали загиблого чоловіка та пораненого 9-річного хлопчика.

"Вкотре звертаюся до кожного, хто досі легковажить небезпекою: евакуюйтеся! Росіяни прийшли на нашу землю нищити й вбивати. Для цивільних зараз головне - зберегти своє життя. А військові зроблять свою справу - виженуть з нашої землі рашистів", - наголосив Кириленко.

У свою чергу, як уточнюють у Головному управлінні поліції на Донеччині, російські війська вдарили не лише по житловому будинку, а й по "інфраструктурі та навчальному закладу" Бахмута.

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Загалом за день поліція зафіксувала в області 28 обстрілів, у тому числі у населених пунктах Маріуполь, Бахмут, Соледар, Авдіївка, Лиман, Торецьк, Костянтинівка, Сіверськ, Залізне, Бахмутське, Північне та Яблунівка.

Російські війська обстрілювали мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та ракетних комплексів "Точка-У". Руйнування отримали 52 цивільні об'єкти - житлові будинки, три школи, промислові підприємства, фермерське господарство, об'єкти критичної інфраструктури. Серед поранених – троє дітей, включаючи згаданого хлопчика з Бахмута.

Зазначимо також, що з урахуванням останніх даних внаслідок російської агресії в Україні вже було поранено 424 дитини, а 229 загинуло (остання цифра, однак, останніми днями не змінюється).

Зокрема, як повідомляють в Офісі генпрокурора, найбільше постраждало або загинуло дітей саме на Донеччині – 141. У Київській області це число становить 116, у Харківській – 100, у Чернігівській – 68, у Херсонській – 48, у Луганській – 47, у Миколаївській – 44, у Запорізькій – 28, у Сумській – 17, у Києві – 16, у Житомирській області – 15.