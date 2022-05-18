Російські війська обстрілюють звільнені села Харківської області, а на Донеччині наступають на Лиман - Генштаб

Російська армія на Харківському напрямку зосередилася на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування українських військ, повідомляє зранку 18 травня Генеральний штаб Збройних сил України. Так, агресор здійснює артилерійські обстріли нещодавно звільнених сіл Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

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Також зазначається, що ворог продовжує артилерійські обстріли позицій українських військ та об'єктів цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.

На Слов'янському напрямку ворог здійснює наступ на село Довгеньке. Для підтримки наступальних дій у визначеному районі розгорнуто підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

Для логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, агресор переміщує з території РФ озброєння та військову техніку.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Зокрема, на Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над селищем Дробишеве та блокування міста Лиман з півночі.

На Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках агресор задля авіаційної підтримки наступальних дій зосередив до п'ятнадцяти вертольотів. Однак більш детально про обстановку там не повідомляється.

"У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів", - продовжує зазначати у зведенні Генштаб.

В свою чергу, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів, а на Південнобузькому напрямку зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, здійснює вогневий вплив на підрозділи українських військ.

На Миколаївському напрямку для вогневого ураження ЗСУ російські окупанти розгорнули на вогневих позиціях до десяти батарей реактивної та до восьми батарей ствольної артилерії, на Криворізькому - проводили демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалювали інженерне обладнання і поповнювали запаси.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ було уражено десять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, а зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили один БПЛА та чотири крилатих ракети.

Загалом на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено три танки, три артилерійські системи, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.

Водночас начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов напередодні ввечері повідомляв, що протягом 17 травня єдиний зафіксований в області обстріл був у селищі Печеніги. Там 73-річний чоловік отримав легкі поранення.

Проте, як повідомило вранці у середу Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, за останній день з 34 оперативних виїздів пожежників 11 припало на пожежі від обстрілів.

Так, п'ять подібних пригод мали місце у Чугуївському, а ще шість – у Харківському районах області. Горіли приватні будинки, дворові будівлі, гаражі, об'єкти інфраструктури та природні екосистеми.

Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Зокрема, в Циркунівській громаді влучення російського снаряда спричинило пожежу на території двох приватних домоволодінь. Горіли два будинки та дворові будівлі на загальній площі понад 200 квадратних метрів. Чотири підрозділи ДСНС з Харкова боролися з вогнем понад півтори години.

На території Богодухівської громади розриви снарядів спричинили спалах хвойної підстилки в лісовому масиві. Вогонь швидко набрав значної сили і перекинувся на сухостій, що межував з лісом. Загальна площа пожежі на момент прибуття рятувальників склала близько 10 га. Із пожежею боролися з 8:55 до 11:10 два оперативні відділення 51-ї пожежної частини.

Протягом доби також проводилися аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у зруйнованих будинках Київського та Індустріального районів Харкова та в Дергачівській громаді. Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 16 ворожих боєприпасів.