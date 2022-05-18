Российские войска обстреливают освобожденные села Харьковской области, а в Донецкой наступают на Лиман - Генштаб

Российская армия на Харьковском направлении сосредоточилась на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск, сообщает утром 18 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Так, агрессор производит артиллерийские обстрелы недавно освобожденных сел Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

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Также отмечается, что враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

На Славянском направлении враг ведет наступление на село Довгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Для логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории РФ вооружение и военную технику.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. В частности, на Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над поселком Дробышево и блокировки города Лиман с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях агрессор для авиационной поддержки наступательных действий сосредоточил до пятнадцати вертолетов. Однако более подробно об обстановке там не сообщается.

"В Мариуполе основные усилия враг сосредоточивает на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары", - продолжает отмечать в сводке Генштаб.

В свою очередь, на Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на направление Пологи – Орехов, а на Южнобугском направлении сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, оказывает огненное влияние на подразделения украинских войск.

На Николаевском направлении для огневого поражения ВСУ российские оккупанты развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и до восьми батарей ствольной артиллерии, на Криворожском - проводили демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

За сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ было поражено десять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили один БПЛА и четыре крылатых ракеты.

Всего на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.

В то же время начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов накануне вечером сообщал, что в течение 17 мая единственный зафиксированный в области обстрел был в поселке Печенеги. Там 73-летний мужчина получил легкие ранения.