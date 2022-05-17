Украинских военных из "Азовстали" привезли в колонию оккупированной Еленовки

Семь автобусов с украинскими защитниками мариупольского завода "Азовсталь" прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольном России городе Еленовка под Донецком.

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Об этом сообщает Reuters.

"По словам очевидца Reuters, семь автобусов с украинскими военными, которые в течение нескольких недель сопротивлялись российским войскам на сталелитейном заводе "Азовсталь" в портовом городе Мариуполь, прибыли во вторник в бывшую исправительную колонию в подконтрольном России городе Еленовка под Донецком", - пишет издание.

Reuters также сообщает, что российское пропагандистское информационное агентство ТАСС пишет о том, что российский комитет планировал допросить украинских военных.

Издание также напоминает, что российские депутаты выступили против любого обмена военных из Мариуполя на пленных оккупантов. Так, Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, нижней палаты России, заявил, что защитников Мариуполя нельзя обменивать.

Отметим, как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, у украинской власти нет другого способа спасти военных из "Азовстали" в Мариуполе, чем тот, который используется сейчас. Бойцов вывозят на неподконтрольную территорию, а впоследствии должны обменять на российских пленных оккупантов.

Напомним, высшее военное командование Украины отдало приказ командирам подразделений, находящихся на территории комбината "Азовсталь", сохранить жизнь личного состава.