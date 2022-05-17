Оккупанты совершили ракетный удар по объекту "Укрзализныци" во Львовской области

В ночь с 16 на 17 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе. Об этом сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информация о травмированных или погибших не поступала. Ракеты летели с востока", — резюмировал губернатор.

Предварительно известно, что Львовскую область атаковали крылатыми ракетами морского базирования. Командование воздушных сил также сообщило, что три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО ПВК "Запад".

Ранее, в ночь на 15 мая, по одному из объектов военной инфраструктуры в Львовской области был нанесен ракетный удар. Тогда запуск крылатых ракет осуществлялся предположительно с подводных лодок. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены две ракеты.