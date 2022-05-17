Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты совершили ракетный удар по объекту "Укрзализныци" во Львовской области

Оккупанты совершили ракетный удар по объекту "Укрзализныци" во Львовской области

В ночь с 16 на 17 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе. Об этом сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информация о травмированных или погибших не поступала. Ракеты летели с востока", — резюмировал губернатор.

Предварительно известно, что Львовскую область атаковали крылатыми ракетами морского базирования. Командование воздушных сил также сообщило, что три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО ПВК "Запад".

Ранее, в ночь на 15 мая, по одному из объектов военной инфраструктуры в Львовской области был нанесен ракетный удар. Тогда запуск крылатых ракет осуществлялся предположительно с подводных лодок. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены две ракеты.

Автор:
Вита Молодан