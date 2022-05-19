Ворог намагається наступати по обидва боки від Авдіївки: в Генштабі розповіли про ситуацію на Донбасі

Російська армія в ході бойових дій напередодні зосереджувала основні зусилля на Донбасі, повідомляє в ранковому зведенні 19 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

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Так, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі села Устинівка, однак, за даними Генштабу, безуспішно.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з метою покращення тактичного положення, намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4, успіху також не мав.

"На Лиманському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну і армійську авіацію з метою руйнування цивільних об'єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове", - сказано у повідомленні.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі села Юр'ївка, зазнав втрат та відступив. Також, як вказують у Генштабі, не мали успіху й штурмові дії окупантів в районах населених пунктів Новокалинове та Первомайське, які розташовані відповідно на північ та на південний захід від Авдіївки. На Курахівському ж напрямку ворог безуспішно вів наступ в районі села Новомихайлівка.

Загалом на Донбасі минулої доби відбито 16 атак ворога, знищено вісім танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі та шість звичайних автомобілів противника.

На Слов'янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. За підтримки артилерії російська армія вела бойові дії в районі села Велика Комишуваха Харківської області, але успіху не мала, на окремих ділянках зазнавши значних втрат та відійшовши на раніше зайняті позиції.

"На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджувалися на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій. Відзначається задіяння противником диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться у зведенні.

Окрім цього, з артилерії та мінометів ворог здійснив обстріли населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, зокрема завдав ракетного удару по селищу Десна, та продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомоги безпілотників на зазначеному напрямку.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не проводилося. Вогнем реактивної та ствольної артилерії і мінометів противник уражав інфраструктуру та мирні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.

"За наявною інформацією, в районі населеного пункту Олександрівка з метою поповнення втрат 107-го стрілецького батальйону, що склали понад 50%, прибуло поповнення у кількості 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на Харківському напрямку", - додають в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій також не проводили, зосереджучи основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Так, ворог здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка.

За попередню добу підрозділи зенітних ракетних військ знищили один літак та крилату ракету. Також ударна авіація Повітряних сил завдала ударів по скупченню ворожої техніки: за попередніми даними знищено близько 20 броньованих машин, боєприпаси та особовий склад.