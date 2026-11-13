Нафтові доходи Росії зросли до п'ятимісячного максимуму на тлі війни в Ірані

Жовтневі доходи Росії від експорту сирої нафти та нафтопродуктів сягнули найвищого рівня з травня на тлі подорожчання нафти через триваючу війну в Ірані. У п'ятницю, 13 листопада, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило, що минулого місяця російські нафтові компанії отримали майже 21,2 мільярда доларів експортного виторгу, що приблизно на 65% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Понад 80% загального виторгу припало на сиру нафту, оскільки виробництво та експорт нафтопродуктів залишалися під тиском українських ударів по нафтопереробних заводах.

Водночас бойові дії на Близькому Сході — зокрема майже щоденні атаки на танкери в Ормузькій протоці та інтенсивні удари хуситів по енергетичній інфраструктурі Саудівської Аравії — підштовхнули вартість основних російських сортів нафти Urals та ESPO вище за 100 доларів за барель.

Це підтримало попит на російську сировину, маршрут якої до головних покупців у Китаї та Індії не проходить через Ормузьку протоку.

Стрибок цін частково підтримав російський федеральний бюджет, близько п'ятої частини надходжень якого формує нафтогазова галузь, а річний дефіцит, за оприлюдненими у вівторок урядовими даними, очікується на рівні 3,2% ВВП.

Водночас чисті надходження бюджету від нафтових податків у жовтні становили близько 10 мільярдів доларів, оскільки значну частину коштів з'їли багатомільярдні рублеві субсидії компаніям для стримування цін на внутрішньому ринку пального.

Згідно зі звітом МЕА, ключові показники російського експорту та переробки у жовтні–листопаді мають такий вигляд.

Поставки сирої нафти. У жовтні експорт залишався на рівні попереднього місяця і становив 5,33 мільйона барелів на добу, що приблизно на 4% вище за торішній показник.

Експорт нафтопродуктів. Показник сягнув 1,49 мільйона барелів на добу, ставши найвищим із червня, проте залишився приблизно на третину нижчим за рівень минулого року.

Вплив ударів по НПЗ. У першій половині жовтня атаки українських безпілотників знизили обсяги переробки на російських заводах, згодом Київ зробив двотижневу паузу на тлі закликів президента США Дональда Трампа стабілізувати ціни на пальне перед проміжними виборами, але зараз удари по ключових підприємствах — зокрема експортному заводу в Кірішах та найбільшому НПЗ в Омську — поновилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія втрачає покупців нафти, а знижки на Urals досягли максимуму з 2023 року. Тоді Росія пропонувала сорт Urals із дисконтом до 33 доларів за барель через конкуренцію з близькосхідними постачальниками та скорочення закупівель з боку Індії.