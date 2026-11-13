Росія втрачає покупців нафти: знижки на Urals досягли максимуму з 2023 року

Росія пропонує нафту Urals зі знижками до $33 за барель — це найбільший дисконт із квітня 2023 року. Причина — конкуренція з постачальниками з Близького Сходу та скорочення закупівель російської сировини Індією.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Обсяги експорту

Попри значні знижки, обсяги експорту залишаються відносно стабільними. З портів Балтики відправляли близько 1,5 мільйона барелів на добу (або 1,3 мільйона тонн), а з Новоросійська — 762 тисячі барелів на добу (або 636 тисяч тонн).

"Спостерігаємо зростання конкуренції на світовому ринку нафти. Конкурентом для Urals виступають зростаючі поставки з країн Перської затоки", — зазначив аналітик центру "БКС Світ інвестицій" Кирило Бахтін.

Вплив Індії та вартість транспортування

Головною причиною зниження попиту на російську сировину є висока вартість перевезення та зміна пріоритетів покупців. За інформацією компанії Kpler, постачання нафти до Індії через Ормузьку протоку в листопаді зросли до 2,1 мільйона барелів на добу, тоді як імпорт із Росії скоротився до 1,8 мільйона барелів на добу.

Керуючий партнер NEFT Research Сергій Фролов наголосив, що російська сировина програє конкуренцію через дорогий фрахт. Оренда танкера для перевезення 80 тисяч тонн нафти з Новоросійська коштувала від $39,9 до $46,9 за барель, а для партій по 140 тисяч тонн — від $26,8 до $29,8. У результаті вартість російської нафти з поставкою на західне узбережжя Індії у грудні знизилася на $2,3 (до $94,38 за барель), а премія до Brent змінилася дисконтом у $2,25 за барель.

Експерти зазначають, що зростання транзиту через Ормузьку протоку свідчить про поступове відновлення судноплавства в регіоні.

"Зважаючи на все, доходи російських нафтовиків пройшли свій максимум. Постачання сирої нафти з країн Близького Сходу близьке до довоєнних рівнів", – повідомили аналітики інвестиційної компанії "Вектор Капітал".

Нагадаємо, Індія вперше від початку війни з Іраном імпортує більше нафти з країн Перської затоки, ніж із Росії. Добові поставки через Ормузьку протоку зросли до 2,1 млн барелів, тоді як обсяг російського імпорту становить 1,8 млн барелів.