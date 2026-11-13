В Україні за місяць розмінували 691 га сільгоспземель: скільки ділянок уже повернули фермерам

У жовтні в Україні розмінували 691 га сільськогосподарських земель у межах бюджетної програми "Гуманітарне розмінування". За виконану роботу оператори протимінної діяльності отримали 61 млн грн. За місяць вони завершили чотири договори.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля.

Загалом від початку реалізації програми вже виконано 110 договорів, завдяки чому до використання повернули 20 709 гектарів землі. Загальна вартість цих робіт склала 1,28 мільярда гривень. Наразі тривають роботи за 51 договором на агроділянках площею близько 9,74 тисячі гектарів.

Нові правила розмінування

У жовтні Кабмін затвердив порядок підготовки та виконання річного плану гуманітарного розмінування. Він визначає, як органи влади, оператори розмінування та громади мають узгоджувати роботи й контролювати їх виконання.

Підготовка плану починатиметься 1 жовтня кожного року. Раніше учасники процесу діяли за власними алгоритмами, які не були закріплені нормативно. Через це кілька операторів могли претендувати на одну територію, а громади не мали чіткого механізму подання заявок на розмінування.

Що змінилося у розмінування біля фронту

Також у жовтні Національний орган з питань протимінної діяльності вирішив обмежити планування нових заходів гуманітарного розмінування на окремих територіях у межах 20–50 км від лінії бойового зіткнення та державного кордону з Росією.

Причина — ризики для саперів і можливе повторне забруднення вже очищених земель. У цій буферній зоні планують завершити роботи на ділянках, де розмінування вже триває. Йдеться про 702 ділянки загальною площею 106 км².

Крім того, пропонується відмовитися від первинного нетехнічного обстеження територій і проводити лише цільове нетехнічне обстеження.

Нагадаємо, В Україні через безпекові ризики тимчасово обмежили планування розмінування на окремих територіях шести областей: Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Харківської та Сумської областей.