Шість областей під обмеженнями: як проводитимуть розмінування поблизу фронту й кордону

В Україні через безпекові ризики тимчасово обмежили планування нових заходів гуманітарного розмінування на окремих територіях шести областей. Йдеться про ділянки поблизу лінії бойового зіткнення та державного кордону з Росією, де роботи ще не розпочалися.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міністерства оборони.

Обмеження стосуються окремих територій Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Харківської та Сумської областей у межах 20–50 км від лінії бойового зіткнення та кордону з державою-агресором.

У Міноборони наголошують, що це рішення не означає повної зупинки гуманітарного розмінування.

Які роботи продовжаться

На ділянках, де розмінування вже розпочалося, роботи мають завершити за умови, що безпекова ситуація це дозволяє та вони не перешкоджають виконанню завдань Сил оборони.

Водночас у межах 50-кілометрової зони пріоритет надаватимуть заходам оперативного реагування. Насамперед ідеться про роботи, необхідні для евакуації населення, проведення аварійно-рятувальних операцій, доступу до укриттів, а також надання медичної та гуманітарної допомоги.

Окремим напрямом залишатиметься реагування на загрози, пов’язані з вибухонебезпечними предметами.

Коли розмінування зможуть проводити позапланово

Попри обмеження на планування нових робіт, у разі обґрунтованої потреби зберігається можливість проведення позапланового гуманітарного розмінування.

Таким чином, рішення спрямоване на врахування безпекових ризиків під час визначення пріоритетів і планування робіт, а не на припинення розмінування загалом. У небезпечних районах першочергово виконуватимуть завдання, необхідні для захисту життя людей і забезпечення роботи екстрених служб.

Нагадаємо, шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) оголосило конкурс проєктів з розмінування України з орієнтовним бюджетом 150 млн шведських крон, або понад 13,2 млн євро.