В Україні створять "Донорську платформу" для гуманітарного розмінування: як працюватиме система

Кабмін ухвалив рішення про створення інформаційно-комунікаційної системи "Донорська платформа". Вона призначена для управління проєктами фінансування у сфері протимінної діяльності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля.

"Ми робимо крок до ще більшої прозорості фінансування проєктів у сфері протимінної діяльності... Це перехід від точкових рішень у донорській підтримці ПМД до комплексної системи", — сказав заступник міністра Ігор Безкаравайний.

Етапи реалізації та джерела фінансування

Проєкт реалізують упродовж двох років. Дослідна експлуатація системи розпочнеться не пізніше 31 березня 2027 року.

Власником системи виступатиме держава в особі Міністерства економіки та довкілля України, а адміністратором — Центр гуманітарного розмінування. Фінансування розробки здійснюватиметься за кошт міжнародних організацій та донорських установ, без залучення грошей з державного бюджету.

Принцип роботи та функції

Платформа включатиме вебсайт, модуль обробки та візуалізації даних, а також персональні кабінети користувачів. Перелік обов'язкових функцій для учасників:

державні органи та місцеві адміністрації вноситимуть інформацію про запити на допомогу;

оператори протимінної діяльності вестимуть облік проєктів і звітуватимуть про їх виконання;

донори підтверджуватимуть дані про надану підтримку.

Система автоматично перевірятиме внесену інформацію та блокуватиме реєстрацію повторних або аналогічних запитів.

Обсяги міжнародної допомоги

Загальний обсяг фінансових зобов'язань партнерів у сфері протимінної діяльності України з 2022 по 2030 роки перевищує $1,6 млрд. Основні напрямки розроділу коштів: очищення земель та утилізація вибухонебезпечних предметів (56,9%); закупівля спецтехніки та обладнання (20,6%).

Нагадаємо, за липень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України очистили від мін та вибухонебезпечних залишків війни 923 га деокупованих територій.