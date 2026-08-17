В Украине создадут "Донорскую платформу" для гуманитарного разминирования: как будет работать система

Кабмин принял решение о создании информационно-коммуникационной системы "Донорская платформа". Она предназначена для управления проектами финансирования в сфере противоминной деятельности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды.

"Мы делаем шаг к еще большей прозрачности финансирования проектов в сфере противоминной деятельности... Это переход от точечных решений в донорской поддержке ГТД в комплексную систему", — сказал заместитель министра Игорь Безкаравайный.

Этапы реализации и источники финансирования

Проект реализуют в течение двух лет. Опытная эксплуатация системы начнется позже 31 марта 2027 года.

Владельцем системы будет выступать государство в лице Министерства экономики и окружающей среды Украины, а администратором – Центр гуманитарного разминирования. Финансирование разработки будет осуществляться за счет международных организаций и донорских учреждений без привлечения денег из государственного бюджета.

Принцип работы и функции

Платформа будет включать веб-сайт, модуль обработки и визуализации данных, а также персональные кабинеты пользователей. Список обязательных функций для участников:

государственные органы и местные администрации будут вносить информацию о запросах помощи;

операторы противоминной деятельности будут вести учет проектов и будут отчитываться об их выполнении;

доноры будут подтверждать данные о предоставленной поддержке.

Система автоматически проверяет внесенную информацию и блокирует регистрацию повторных или аналогичных запросов.

Объемы международной помощи

Общий объем финансовых обязательств партнеров в сфере противоминной деятельности Украины с 2022 по 2030 годы превышает $1,6 млрд. Основные направления родословных средств: очистка земель и утилизация взрывоопасных предметов (56,9%); закупки спецтехники и оборудования (20,6%).

Напомним, за июль 2026 подразделения Министерства обороны Украины очистили от мин и взрывоопасных остатков войны 923 га деоккупированных территорий.