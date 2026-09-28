Наценка на горючее уменьшилась несмотря на рост дополнительных расходов АЗС: чем компенсируют

Наценка на бензин и дизель в этом году снизилась по сравнению с прошлым, хотя расходы АЗС на ремонт, защиту станций и персонал выросли. Часть дополнительных расходов сети покрывается за счет собственной прибыли.

Как пишет Dilo, об этом сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

На растущие расходы АЗС

По его словам, наценку определяли как разницу между розничной ценой горючего и его таможенной стоимостью. В нем учтены затраты на логистику, работу АЗС и прибыль.

За последний год расходы сетей выросли из-за повреждений станций, их ремонта и защиты. К примеру, антидроновая конструкция над АЗС стоит около €100 тыс., а строительство временного укрытия — 1–1,2 млн грн.

Выросли и расходы на персонал. По данным ГНС, официальные оклады в 40 крупнейших сетях АЗС за год повысились на 20%.

Как отметил Куюн, при этом наценка не выросла, а даже снизилась. То есть, часть дополнительных расходов топливные сети покрывают за счет своей прибыли.

Самое сложное местным АЗС на Левобережье

На Левобережье транспортировка горючего стоит дороже, тогда как цены на него остаются примерно на уровне западных и южных приграничных регионов.

Национальные сети могут компенсировать более низкую доходность отдельных станций за счет других АЗС. Местные станции такой возможности не имеют и в отдельных случаях работают без прибыли или с убытком. Поэтому часть АЗС после атак не восстанавливается.

"Сколько еще топливные сети смогут амортизировать цены за счет собственных доходов, трудно сказать. Думаю, что недолго. Ситуацию усугубляет также снижение реализации, которое наблюдается как вследствие атак по промышленности, так и из-за дороговизны горючего из-за мирового топливного кризиса", — отметил Куюн.

Ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что системные российские удары по автозаправочным станциям не должны привести к общему дефициту горючего в Украине. В то же время атаки на другую топливную инфраструктуру могут повлечь за собой локальные перебои, которые рынку придется проходить за счет запасов.