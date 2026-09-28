Гетманцев заявил, что НДС не будут повышать, хотя Корецкий подтвердил планы правительства: что происходит

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал в комментарии для Dilo, что повышения налога на добавленную стоимость с 20% до 21% не будет. Это заявление отличается от слов премьер-министра Сергея Корецкого, подтвердившего, что правительство рассматривает такое повышение как источник финансирования страхования бизнеса от военных рисков.

Гетманцев подчеркнул, что закон о государственном бюджете сам по себе не меняет ставок налогов. Поэтому, по его мнению, бюджет нужно "привести к реальности". Здесь имеется важная юридическая деталь. В проекте госбюджета на 2027 год правительство предусмотрело 58,7 млрд грн на страхование бизнеса от военных рисков и другую финансовую поддержку. Министерство финансов называет повышение стандартной ставки НДС с 20 до 21% одним из возможных источников этих средств. В то же время, министерство прямо отмечает, что для изменения ставки требуется отдельное законодательное решение. То есть, сам закон о бюджете НДС не повышает.

Зачем правительство хочет повысить НДС

Корецкий объяснил это необходимостью создать более масштабный механизм компенсации бизнеса за ущерб от российских атак. По его словам, Украина планирует внести в соответствующий фонд около $1 млрд. Еще около $4 млрд рассчитывает привлечь от международных партнеров.

Гетманцев в комментарии Dilo пояснил, что повышение НДС на один процентный пункт с привлечением средств партнеров могло бы создать такой фонд. Он мог бы покрывать убытки до $10 млн по одному соглашению, но провести такое решение через Верховную Раду можно было только при четкой поддержке бизнеса, отметил Гетманцев. "Бизнес, который получает выгоду от механизма, такое предложение не поддержал. Других источников для финансирования нет", сказал глава финкомитета.

Почему бизнес против

Бизнес не отрицает, что нужно страховать военные риски. Спор идет о том, где найти деньги. Один из вариантов предложил президент UBC Group Игорь Гуменный. По его словам, на предприятиях его компании уже было более десяти попаданий. Вместо повышения НДС он предлагает обязательное страхование с вкладом, который зависит от уровня риска. Также он предлагает специальные ОВГЗ для гарантии выплат, налоговые льготы для пострадавших компаний и меньше проверок для возобновляемого после атак бизнеса.

Еще один аргумент Гуменного состоит в том, что значительная часть экономики остается в тени. Поэтому дополнительный налог снова упадет прежде всего на бизнес, который работает легально. Кстати, Гетманцев 24 сентября оценивал потенциал дополнительных доходов бюджета от детенизации более чем в 1 трлн грн в 2026 году.

Против повышения налогов выступил и Союз украинских предпринимателей, объединяющий более 1300 компаний из всех регионов Украины. СУП предлагает, в частности, засчитывать документально подтвержденные военные убытки в счет предстоящей уплаты налога на прибыль. Также Союз советует прежде всего добиваться уплаты налогов от тех, кто системно этого избегает.

Что на это отвечает Гетманцев

Гетманцев назвал часть альтернатив, обсуждаемых в соцсетях, фантастическими. Относительно налоговых льгот он привел два возражения. Во-первых, Гетманцев считает, что вместе с предложением предоставить льготу следует объяснить, за счет кого государство покроет эти потери доходов. Во-вторых, налоги не взимаются с убытков. Помощь в первую очередь нужна компаниям, которые стали убыточными из-за атак.

При этом государственная программа страхования военных рисков уже действует с 1 января 2026 года. В сентябре правительство добавило Киев и Киевскую область к территориям повышенного риска. Также увеличили максимальную компенсацию страховой премии до 5 млн. грн. на одного субъекта хозяйствования в год. В то время по направлению компенсации поврежденного или уничтоженного имущества согласовано 323 заявки на потенциальную компенсацию на 6,8 млрд грн.

Теперь ключевой вопрос состоит в том, найдется ли в Верховной Раде достаточно поддержки для принятия отдельного закона о повышении НДС. Правительство оставляет этот вариант как возможный источник финансирования нового фонда. В то же время глава профильного парламентского комитета говорит, что повышения не будет.

Что это значит для бизнеса

Увеличение НДС до 21% не означает, что все автоматически подорожает на 1%. Бизнес будет обязан платить налог по новой ставке, но может либо перенести дополнительные расходы в цены, либо отчасти компенсировать их за счет собственной маржи. Для потребителей это риск несколько более высоких цен. Для компаний это дополнительное давление на издержки и спрос.

Но даже если НДС не будут повышать, то это не решит проблему. Если новый фонд не появится или будет меньше, то бизнес и дальше будет самостоятельно нести значительную часть риска из-за российских атак. То есть дело не только в одном процентном пункте НДС. Главный вопрос здесь такой: кто будет в конце концов платить за военные убытки бизнеса — государство, международные партнеры, сами предприниматели или все вместе.

Сколько НДС дает бюджету

НДС является одним из основных источников доходов страны. В 2025 году в общий фонд госбюджета поступило 542,4 млрд грн НДС по импорту товаров. Еще 306,5 млрд грн НДС поступило из товаров и услуг, производимых в Украине, уже с учетом возмещения. Итого это почти 849 млрд грн.

Для сравнения все доходы общего фонда госбюджета за год составляли 2,66 трлн грн. То есть НДС обеспечил примерно 32% этих поступлений. Это почти каждая третья гривна. Поэтому даже изменение ставки на один процентный пункт может дать бюджету значительный дополнительный ресурс.