Бизнес уплатил 1,2 трлн грн налогов и сборов в 2025 году

налоги
Поступления налогов и сборов в общий фонд за 12 месяцев года составили 1,2 трлн. / Shutterstock

За январь – декабрь 2025 фактические поступления в общий фонд государственного бюджета налогов и сборов, которые контролирует Государственная налоговая служба, составляют 1 трлн 246 млрд грн. Это на 20,2% больше, или 209,3 млрд грн, чем в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, несмотря на сверхсложные условия, план поступлений по налогам и сборам выполнен на 97,4 %. И это при том, что он был повышен более чем на 100 млрд. грн.

Основные источники наполнения за 12 месяцев 2025 года:

  • 362,9 млрд грн – налог и сбор на доходы физических лиц;
  • 284,7 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
  • 306,5 млрд грн – налог на добавленную стоимость (с учетом бюджетного возмещения);
  • 163,9 млрд грн – акцизный налог; 48,4 млрд грн – рентные платежи.

Также 179,6 млрд грн составило возмещение НДС. Ежемесячный показатель возмещения НДС был не ниже 13 млрд гривен.

Напомним, в 2025 году ГНС значительно упростила процедуры для работы бизнеса. За этот год почти вдвое сократили количество рисковых плательщиков и почти в четыре раза – количество остановленных налоговых накладных.

Автор:
Светлана Манько