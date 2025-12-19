- Категория
ГНС вдвое сократила количество рисковых налогоплательщиков: основные показатели
В 2025 году Государственная налоговая служба значительно упростила процедуры работы бизнеса. За этот год почти вдвое сократили количество рисковых плательщиков и почти в четыре раза – количество остановленных налоговых накладных.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
"Это не об отсутствии контроля, а об его эффективности", – подчеркнула и. о. главы ДПС Леся Карнаух.
Главной целью реформ явилось создание предполагаемых условий для работы предпринимателей.
Основные показатели
Если в начале года доля остановленных накладных составляла 0,74 %, то к концу года она снизилась до 0,21 %. Это стало настоящим прорывом, учитывая, что общее количество представленных бизнесом накладных выросло на 6,6%.
Еще один весомый показатель успеха – статус рискованности. В начале 2025 года в реестрах числилось 24,9 тысяч таких плательщиков, а в декабре этот показатель упал до 12,7 тысяч.
Как налоговой удалось удачи?
Успех ГНС базируется на комплексном подходе. Перечень мер немал – от обновления механизмов до внедрения новых сервисов, в частности:
- в территориальных органах заработали консультационные центры и "горячие линии" по остановке регистрации налоговых накладных и рисковости налогоплательщика;
- открыты Офисы налоговых консультантов по любым налоговым вопросам;
- обновлены подходы к работе комиссий территориальных органов ГНС.
Кроме того, по инициативе ГНС были внесены изменения в Постановление № 1165. Благодаря поддержке правительства механизм автоматической регистрации налоговых накладных стал более понятным и, главное, более справедливым для честного бизнеса.
"Бизнесу нужны предсказуемые условия работы. И это не об отсутствии контроля, а об его эффективности", – подчеркнула Карнаух.
Напомним, более 25 тысяч производств открыла Государственная налоговая служба против компаний за 11 месяцев 2025 года. Это на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны, но на 1,7% меньше, чем в прошлом.