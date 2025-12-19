ДПС вдвічі скоротила кількість ризикових платників податків: основні показники

У 2025 році Державна податкова служба значно спростила процедури для роботи бізнесу. За цей рік майже вдвічі скоротили кількість ризикових платників та майже вчетверо – кількість зупинених податкових накладних.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Це не про відсутність контролю, а про його ефективність", – підкреслила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Головною метою реформ стало створення передбачуваних умов для роботи підприємців.

Основні показники

Якщо на початку року частка зупинених накладних складала 0,74 %, то під кінець року вона знизилася до 0,21 %. Це стало справжнім проривом, враховуючи, що загальна кількість поданих бізнесом накладних зросла на 6,6 %.

Ще один вагомий показник успіху — статус ризиковості. На початку 2025 року в реєстрах значилося 24,9 тисячі таких платників, а в грудні цей показник впав до 12,7 тисячі.

Зменшення кількості блокування накладних та ризикованих платників



Як податковій вдалося успіху?

Успіх ДПС базується на комплексному підході. Перелік заходів чималий – від оновлення механізмів до запровадження нових сервісів, зокрема:

у територіальних органах запрацювали консультаційні центри та "гарячі лінії" з питань зупинення реєстрації податкових накладних та ризиковості платника податку;

відкрито Офіси податкових консультантів з будь-яких податкових питань;

оновлено підходи до роботи комісій територіальних органів ДПС.

Крім того, за ініціативи ДПС було внесено зміни до Постанови № 1165. Завдяки підтримці уряду, механізм автоматичної реєстрації податкових накладних став зрозумілішим і, головне, справедливішим для чесного бізнесу.

"Бізнесу потрібні передбачувані умови роботи. І це не про відсутність контролю, а про його ефективність", – наголосила Карнаух.

Нагадаємо, понад 25 тисяч проваджень відкрила Державна податкова служба проти компаній за 11 місяців 2025 року. Це на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни, але на 1,7% менше, ніж торік.