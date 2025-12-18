Податкова відкрила проти бізнесу 25 035 проваджень у 2025 році: у яких сферах найбільше

Понад 25 тисяч проваджень відкрила Державна податкова служба проти компаній за 11 місяців 2025 року. Це на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни, але на 1,7% менше, ніж торік. Кожне 5 провадження цьогоріч відкрито проти бізнесу у сфері оптової торгівлі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

На 35% зросла кількість проваджень ДПС проти бізнесу

25 035 провадження проти компаній відкрила ДПС цьогоріч. Кожне четверте провадження проти бізнесу цьогоріч відкрито у Києві — 5 757 справ від Податкової. Дніпропетровщина наздоганяє столицю: 4 738 проваджень. Замикає трійку Київщина — 1 467 проваджень.

Проти кого найчастіше відкривають справи

За даними аналітиків, найбільше проваджень відкрила ДПС проти бізнесу у сфері оптової торгівлі — 5 380 справ. На другому місці — сфера сільського господарства та мисливства: 2 092 провадження. Наслідує сфера будівництва: 1 910 справ.

Лідером серед компаній, проти яких податкова відкрила найбільше проваджень, стало приватне підприємство "Деревтехсервіс" із 29 провадженнями. За ним ідуть компанія "Кравбуд" (22), редакція міської газети «Кремінь» (20) та футбольний клуб «Кривбас» (17).

Якщо ж подивитися на активні провадження — тобто ті, що відкриті давно, але досі не закриті, то абсолютним лідером тут є "Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1" зі 79 діючими провадженнями. Наслідують компанії Кварсит (40) та Лерс (39).

Найбільше ж активних проваджень за весь час наразі у Києві (4 157), на Дніпропетровщині (3 931) та Харківщині (1 418).

Зауважимо, понад 6 тисяч перевірок ФОПів провела Державна податкова служба за три квартали 2025 року. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік, проте майже у 4 рази менше, ніж до початку повномасштабної війни. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов'язань зростають, але наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли підприємців на Львівщині, Київщині та Харківщині. А найбільше нарахували фопам на Черкащині.