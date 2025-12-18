Налоговая открыла против бизнеса 25 035 производств в 2025 году: в каких сферах больше всего

Более 25 тысяч производств открыла Государственная налоговая служба против компаний за 11 месяцев 2025 года. Это на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны, но на 1,7% меньше, чем в прошлом. Каждое 5 производство открыто против бизнеса в сфере оптовой торговли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

На 35% возросло количество производств ГНС против бизнеса

25035 производства против компаний открыла ДПС в этом году. Каждое четвертое производство против бизнеса в этом году открыто в Киеве — 5757 дел от Налоговой. Днепропетровщина догоняет столицу: 4 738 производств. Замыкает тройку Киевщина – 1 467 производств.

Против кого чаще всего открывают дела

По данным аналитиков, больше всего производств открыла ГНС против бизнеса в сфере оптовой торговли — 5 380 дел. На втором месте — сфера сельского хозяйства и охоты: 2092 производства. Следует сфера строительства: 1 910 дел.

Лидером среди компаний, против которых налоговая открыла больше всего производств, стало частное предприятие "Деревтехсервис" с 29 производствами. За ним следуют компания "Кравбуд" (22), редакция городской газеты "Кремень" (20) и футбольный клуб "Кривбасс" (17).

Если же посмотреть на активные производства — то есть открытые давно, но до сих пор не закрытые, то абсолютным лидером здесь является "Миргородский комбинат хлебопродуктов № 1" с 79 действующими производствами. Следуют компании Кварсит (40) и Лерс (39).

Больше всего активных производств за все время в Киеве (4 157), на Днепропетровщине (3 931) и Харьковщине (1 418).

Заметим, более 6 тысяч проверок ФЛП провела Государственная налоговая служба за три квартала 2025 года. Это на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, но почти в 4 раза меньше, чем до начала полномасштабной войны. Суммы штрафных санкций и доначисленных обязательств растут, но сейчас они согласовали менее четверти. Чаще проверяли предпринимателей на Львовщине, Киевщине и Харьковщине. А больше насчитали фопам на Черкасщине.