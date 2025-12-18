Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Наличный курс:

USD

42,37

42,28

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налоговая открыла против бизнеса 25 035 производств в 2025 году: в каких сферах больше всего

налоги
Каждое пятое производство против компаний в сфере оптовой торговли / Depositphotos

Более 25 тысяч производств открыла Государственная налоговая служба против компаний за 11 месяцев 2025 года. Это на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны, но на 1,7% меньше, чем в прошлом. Каждое 5 производство открыто против бизнеса в сфере оптовой торговли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

На 35% возросло количество производств ГНС против бизнеса

25035 производства против компаний открыла ДПС в этом году. Каждое четвертое производство против бизнеса в этом году открыто в Киеве — 5757 дел от Налоговой. Днепропетровщина догоняет столицу: 4 738 производств. Замыкает тройку Киевщина – 1 467 производств.

Фото 2 — Налоговая открыла против бизнеса 25 035 производств в 2025 году: в каких сферах больше всего

Против кого чаще всего открывают дела

По данным аналитиков, больше всего производств открыла ГНС против бизнеса в сфере оптовой торговли — 5 380 дел. На втором месте — сфера сельского хозяйства и охоты: 2092 производства. Следует сфера строительства: 1 910 дел.

Фото 3 — Налоговая открыла против бизнеса 25 035 производств в 2025 году: в каких сферах больше всего

Лидером среди компаний, против которых налоговая открыла больше всего производств, стало частное предприятие "Деревтехсервис" с 29 производствами. За ним следуют компания "Кравбуд" (22), редакция городской газеты "Кремень" (20) и футбольный клуб "Кривбасс" (17).

Если же посмотреть на активные производства — то есть открытые давно, но до сих пор не закрытые, то абсолютным лидером здесь является "Миргородский комбинат хлебопродуктов № 1" с 79 действующими производствами. Следуют компании Кварсит (40) и Лерс (39).

Больше всего активных производств за все время в Киеве (4 157), на Днепропетровщине (3 931) и Харьковщине (1 418).

Заметим, более 6 тысяч проверок ФЛП провела Государственная налоговая служба за три квартала 2025 года. Это на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, но почти в 4 раза меньше, чем до начала полномасштабной войны. Суммы штрафных санкций и доначисленных обязательств растут, но сейчас они согласовали менее четверти. Чаще проверяли предпринимателей на Львовщине, Киевщине и Харьковщине. А больше насчитали фопам на Черкасщине.

Автор:
Светлана Манько