Более 11 тысяч компаний закрылись в 2025 году: какой средний срок жизни украинского бизнеса

По данным Единого государственного реестра, более 11 тысяч компаний прекратили свою деятельность за 11 месяцев 2025 года. Треть закрытий пришлась на Киев, Днепропетровщину и Львовщину. Дольше всего на рынке держались предприятия сферы образования, здравоохранения, а также ветеринарной деятельности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Какой средний срок жизни украинского бизнеса

Аналитики отмечают, что закрылись в этом году в Украине 11223 компании. Всплеск закрытий пришелся на сентябрь, когда одновременно свою работу прекратили 1464 предприятия.

Что касается среднего срока жизни бизнеса, учитывая организационно-правовую форму компании, то наиболее жизнеспособными стали акционерные общества — средний возраст закрытых бизнесов в этом году достиг 28 лет и 7 месяцев.

Несколько отстали органы местного самоуправления - 27 лет 10 месяцев, и государственные предприятия - 26 лет и 7 месяцев.

А вот минимальный срок жизни оказался у благотворительных организаций: 5 лет, обслуживающих кооперативов — 7 лет 5 месяцев и ООО — 8,5 лет.

Где закрываются и в какой сфере

В "Опендатабот" отмечают, что чаще всего компании сворачивались в Киеве - 1289 прекращений, или 12% от общего количества. Далее - Днепропетровщина (824 закрытия), Львовщина (772), Одесщина (738) и Киевщина (589).

Наиболее уязвимыми в этом году оказались общественные организации (1498 закрытий). Средний срок жизни ОО в Украине – 11 лет. Значительные потери наблюдаются и в оптовой торговле (1001 компания), образовании (981), государственном управлении и обороне (966) и в сельском хозяйстве (794).

"Средний срок существования компаний, прекративших работу в этом году, очень отличается. Дольше всего продержались предприятия сферы образования - 23 года и 10 месяцев, здравоохранения - 23 года и 7 месяцев, а также ветеринарной деятельности - более 22 лет", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что "самыми молодыми" среди наиболее часто закрывавшихся в этом году оказались компании в сфере IT и охранной деятельности, где средний возраст составлял около 5 лет.

Напомним, по данным Единого государственного реестра, более 225 046 тысяч новых ФЛП зарегистрировано за 9 месяцев 2025 года. Это почти столько же, как и за аналогичный период в прошлом году. В то же время, более 213 тысяч предпринимателей решили завершить свою деятельность в этом году. Это на 11% больше, чем за тот же период 2024 года.