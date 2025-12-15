Понад 11 тисяч компаній закрились у 2025 році: який середній термін життя українського бізнесу

За даними Єдиного державного реєстру, понад 11 тисяч компаній припинили свою діяльність за 11 місяців 2025 року. Третина закриттів припала на Київ, Дніпропетровщину та Львівщину. Найдовше на ринку трималися підприємства сфери освіти, охорони здоров’я, а також ветеринарної діяльності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Який середній термін життя українського бізнесу

Аналітики зауважують, що закрились цьогоріч в Україні 11 223 компанії. Сплеск закриттів припав на вересень, коли одночасно свою роботу припинили 1 464 підприємства.

Щодо середнього терміну життя бізнесу з огляду на організаційно-правову форму компанії, то найбільш життєздатними стали акціонерні товариства — середній вік закритих цьогоріч бізнесів сягнув 28 років та 7 місяців.

Трошки відстали органи місцевого самоврядування — 27 років 10 місяців, та державні підприємства — 26 років та 7 місяців.

А ось найменший строк життя виявився у благодійних організацій: 5 років, обслуговуючих кооперативів — 7 років 5 місяців та ТОВ — 8,5 років.

Де закриваються та в якій сфері

В "Опендатабот" зауважують, що найчастіше компанії згортались у Києві — 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі — Дніпропетровщина (824 закриття), Львівщина (772), Одещина (738) та Київщина (589).

Найбільше вразливими цьогоріч виявилися громадські організації (1 498 закриттів). Середній термін життя ГО в Україні — 11 років. Значні втрати спостерігаються й в оптовій торгівлі (1 001 компанія), освіті (981), державному управлінні та обороні (966) і у сільському господарстві (794).

"Середній строк існування компаній, які припинили роботу цьогоріч, дуже різниться. Найдовше протрималися підприємства сфери освіти — 23 роки та 10 місяців, охорони здоров’я — 23 роки й 7 місяців, а також ветеринарної діяльності — понад 22 роки", - наголошують аналітики.

Вони додають, що "наймолодшими" серед тих, що найчастіше закривались цьогоріч, виявилися компанії у сфері IT та охоронної діяльності, де середній вік становив близько 5 років.

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру, понад 225 046 тисяч нових ФОПів зареєстровано за 9 місяців 2025 року. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік. Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність цьогоріч. Це на 11% більше, ніж за той самий період 2024 року.