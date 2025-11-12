Запланована подія 2

Половина кафе та ресторанів, що закрились цього року, проіснували менше шести місяців

кафе
Українці ходять у кафе рідше, але залишають там більше грошей / Shutterstock

За даними Єдиного державного реєстру, понад 13,3 тисячі нових ФОПів, що працюють у сфері громадського харчування, відкрилось в Україні цьогоріч . Водночас понад 10,6 тисячі ФОПів припинили свою діяльність. У 2025 році приріст нових кафе та ресторанів скоротився більш ніж вдвічі. Половина закладів, що закрились цього року, проіснували менше ніж півтора року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Динаміка ФОПів

За даними аналітиків, 13 373 нових ФОПів, що працюють у сфері громадського харчування, відкрилось в Україні цьогоріч. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період торік. Найактивнішим був вересень — тоді відкрилося 1 699 нових закладів.

Водночас за той самий період свою роботу припинили 10 645 ФОПів у сфері кафе та ресторанів. Загалом цьогоріч приріст нових підприємців склав +2 728 заклади. До порівняння, торік приріст склав 6 004 нових справ.

Фото 2 — Половина кафе та ресторанів, що закрились цього року, проіснували менше шести місяців

Найбільше нових ФОПів у HoReCa цьогоріч відкрили в Києві (1 693), на Дніпропетровщині (1 323), Львівщині (1 136), Одещині (1 113) та Київщині (1 054).

Фото 3 — Половина кафе та ресторанів, що закрились цього року, проіснували менше шести місяців

Аналітики зауважують, що ресторанний бізнес в Україні — це наразі, переважно, жіноча справа: 66% нових ФОПів зареєстрували жінки. У деяких областях цей показник перевищує 70% — зокрема, у Хмельницькій, Кіровоградській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській. У жодному регіоні чоловіки не переважають за кількістю нових відкриттів.

Півтора року живе пересічний ФОП у сфері кафе та ресторанів в Україні

В "Опендатабот" повідомляють, що чверть закритих цьогоріч ФОПів пропрацювала менш ніж пів року. Загалом медіана життя малого та середнього бізнесу у HoReCa — 17 місяців. Найстаріший ресторанний ФОП, який припинив діяльність цьогоріч, працював ще з 1992-го.

Фото 4 — Половина кафе та ресторанів, що закрились цього року, проіснували менше шести місяців

Українці ходять у кафе рідше, але залишають там більше грошей

Аналітики підкреслюють, що попри зменшення приросту нових закладів, за даними українського сервісу Poster виторг закладів громадського харчування зріс на 6%, але назвати це значним успіхом не можна.

"Відвідуваність зменшилася на 9%, тож зростання відбувається радше завдяки подорожчанню, ніж збільшенню клієнтів. Середній чек в закладах від початку року виріс на 11%.", - констатують в "Опендатабот".

За даними Poster, відвідуваність цьогоріч просіла по всій Україні. На прикладі топ-5 великих міст це виглядає так:

  • Львів — -8%
  • Одеса — -6%
  • Київ — -13%
  • Дніпро — -11%
  • Харків — -7%
Фото 5 — Половина кафе та ресторанів, що закрились цього року, проіснували менше шести місяців

Як повідомляв голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, близько 3200 юридичних осіб працюють у ресторанному бізнесі в Україні, але більшість закладів, а саме 68 000, оформлені як фізичні особи-підприємці. Наслідком тінізації цієї галузі є недоотримання державою близько 7 млрд гривень щорічно у вигляді податків.

Автор:
Світлана Манько