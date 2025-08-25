Вищий чек, менше гостей: як змінився ресторанний ринок України у першому півріччі

За перше півріччя 2025 року виручка українських закладів харчування зросла на 5% порівняно з минулим роком. Це сталося не завдяки збільшенню кількості відвідувачів, а через підвищення цін. В середньому, чек зріс на 17% і тепер становить 171 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані дослідження Poster.

Попри зростання виручки, ресторани по всій країні втратили клієнтів: загальний трафік знизився на 9%. Найбільше відвідувачів втратили бари та кафе, тоді як суші-заклади єдині зберегли трафік на рівні 2024 року. В інших форматах падіння відвідуваності коливалося від 7% до 16%.

Найбільший ріст середнього чека зафіксовано в барах (+19%, до 476 грн), кав’ярнях (+18%, до 108 грн) та ресторанах (+17%, до 675 грн). Середній чек піцерій тепер в середньому складає 324 грн (+16%), пекарень – 82 грн (+14%), а суші – 670 грн (+12%). Це означає, що за ті ж замовлення українці тепер платять більше.

В яких містах найбільша виручка?

Згідно із дослідженням, виручку (порівняно з аналогічним періодом 2024 року) збільшили заклади громадського харчування у наступних містах України:

Львів — 7%;

Одеса — 6%;

Харків — 6%;

Дніпро — 5%;

Київ — 1%.

Як зріс середній чек?

Загалом в Україні середній чек зріс на 17%, а найбільше у таких містах:

Вінниці (+32%);

Києві (+17%);

Одесі (+17%);

Львові (+16%);

Дніпрі (+14%);

Харкові (+7%).

"Цифри показують не те, що українці стали їсти більше чи балувати себе частіше, а те, що улюблена кава чи вечеря в ресторані подорожчали: за ті самі замовлення тепер доводиться платити більше", — пояснив співзасновник Poster Родіон Єрошек.

Раніше повідомлялося, що у середньому літні майданчики забезпечують громадським закладам харчування 21% щомісячного доходу. Найуспішнішим для них є серпень — у цей період внесок майданчиків може сягати до 30% від загальної виручки.