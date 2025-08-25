- Категорія
Вищий чек, менше гостей: як змінився ресторанний ринок України у першому півріччі
За перше півріччя 2025 року виручка українських закладів харчування зросла на 5% порівняно з минулим роком. Це сталося не завдяки збільшенню кількості відвідувачів, а через підвищення цін. В середньому, чек зріс на 17% і тепер становить 171 грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані дослідження Poster.
Попри зростання виручки, ресторани по всій країні втратили клієнтів: загальний трафік знизився на 9%. Найбільше відвідувачів втратили бари та кафе, тоді як суші-заклади єдині зберегли трафік на рівні 2024 року. В інших форматах падіння відвідуваності коливалося від 7% до 16%.
Найбільший ріст середнього чека зафіксовано в барах (+19%, до 476 грн), кав’ярнях (+18%, до 108 грн) та ресторанах (+17%, до 675 грн). Середній чек піцерій тепер в середньому складає 324 грн (+16%), пекарень – 82 грн (+14%), а суші – 670 грн (+12%). Це означає, що за ті ж замовлення українці тепер платять більше.
В яких містах найбільша виручка?
Згідно із дослідженням, виручку (порівняно з аналогічним періодом 2024 року) збільшили заклади громадського харчування у наступних містах України:
- Львів — 7%;
- Одеса — 6%;
- Харків — 6%;
- Дніпро — 5%;
- Київ — 1%.
Як зріс середній чек?
Загалом в Україні середній чек зріс на 17%, а найбільше у таких містах:
- Вінниці (+32%);
- Києві (+17%);
- Одесі (+17%);
- Львові (+16%);
- Дніпрі (+14%);
- Харкові (+7%).
"Цифри показують не те, що українці стали їсти більше чи балувати себе частіше, а те, що улюблена кава чи вечеря в ресторані подорожчали: за ті самі замовлення тепер доводиться платити більше", — пояснив співзасновник Poster Родіон Єрошек.
Раніше повідомлялося, що у середньому літні майданчики забезпечують громадським закладам харчування 21% щомісячного доходу. Найуспішнішим для них є серпень — у цей період внесок майданчиків може сягати до 30% від загальної виручки.