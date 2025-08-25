Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,40

41,32

EUR

48,45

48,29

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Вищий чек, менше гостей: як змінився ресторанний ринок України у першому півріччі

Ресторан, офіціант, відвідувачка
Як змінився ресторанний чек для українців. / Freepik

За перше півріччя 2025 року виручка українських закладів харчування зросла на 5% порівняно з минулим роком. Це сталося не завдяки збільшенню кількості відвідувачів, а через підвищення цін. В середньому, чек зріс на 17% і тепер становить 171 грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані дослідження Poster.

Попри зростання виручки, ресторани по всій країні втратили клієнтів: загальний трафік знизився на 9%. Найбільше відвідувачів втратили бари та кафе, тоді як суші-заклади єдині зберегли трафік на рівні 2024 року. В інших форматах падіння відвідуваності коливалося від 7% до 16%.

Найбільший ріст середнього чека зафіксовано в барах (+19%, до 476 грн), кав’ярнях (+18%, до 108 грн) та ресторанах (+17%, до 675 грн).  Середній чек піцерій тепер в середньому складає 324 грн (+16%), пекарень – 82 грн (+14%), а суші – 670 грн (+12%). Це означає, що за ті ж замовлення українці тепер платять більше.

Фото 2 — Вищий чек, менше гостей: як змінився ресторанний ринок України у першому півріччі

В яких містах найбільша виручка?

Згідно із дослідженням, виручку (порівняно з аналогічним періодом 2024 року) збільшили заклади громадського харчування у наступних містах України:

  • Львів — 7%; 
  • Одеса — 6%; 
  • Харків — 6%; 
  • Дніпро — 5%; 
  • Київ — 1%.

Як зріс середній чек?

Загалом в Україні середній чек зріс на 17%, а найбільше у таких містах:

  • Вінниці (+32%); 
  • Києві (+17%); 
  • Одесі (+17%); 
  • Львові (+16%); 
  • Дніпрі (+14%); 
  • Харкові (+7%).

"Цифри показують не те, що українці стали їсти більше чи балувати себе частіше, а те, що улюблена кава чи вечеря в ресторані подорожчали: за ті самі замовлення тепер доводиться платити більше", — пояснив співзасновник Poster Родіон Єрошек.

Раніше повідомлялося, що у середньому літні майданчики забезпечують громадським закладам харчування 21% щомісячного доходу. Найуспішнішим для них є серпень — у цей період внесок майданчиків може сягати до 30% від загальної виручки.

Автор:
Тетяна Ковальчук