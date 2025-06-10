Скільки заробляють ресторани та кафе на літніх майданчиках

У середньому літні майданчики забезпечують закладам 21% щомісячного доходу. Найуспішнішим для них є серпень — у цей період внесок майданчиків може сягати до 30% від загальної виручки.

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Як пише Delo.ua, про це йдеться в дослідженні української компанії з автоматизації закладів Poster за результатами опитування 1500 українських закладів.

Зазначається, що холодний травень цього року завадив гарним результатам майданчиків: їх доля у місячній виручці впала з 25% у травні 2024 року до 18% у травні 2025 року.

У червні 2024 року виручка з літніх майданчиків помітно знизилася — вона склала лише 15% від усієї місячної виручки. Можливою причиною стали посилені мобілізаційні заходи та перевірки. Для порівняння: у червні 2023 року цей показник був вищим — 20%.

У 2024 році люди витрачали найбільше грошей на літніх терасах у серпні — у середньому 681 гривню за візит.

У 2025 році середній чек помітно виріс через зростання цін.

Найбільша кількість літніх майданчиків в Україні працює у липні та серпні, найменша – у квітні.

Які вимоги до літніх майданчиків

При встановленні літніх майданчиків ресторанам та кафе варто враховувати такі вимоги:

майданчики можна встановлювати виключно біля стаціонарних (капітальних) закладів;

ширина для проходу пішоходів повинна бути не менше 1,8 м;

розміщення майданчика не має перешкоджати вільному руху пішоходів;

майданчики можна розташовувати виключно в межах фасаду стаціонарного (капітального) закладу зі збереженням вільних проходів у вхідні (в’їзні) брами будинків;

майданчики мають бути розміщені без втручання у несучі конструкції будівлі, легко демонтуватися у разі необхідності проведення робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівлі чи комунальних мереж;

у межах відкритих (літніх) майданчиків можуть бути встановлені лише столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, парасольки, урни для сміття, квіткові та ландшафтні композиції, спеціальне обладнання для кафе для регулювання температурного режиму, програма для автоматизації ресторана, холодильне обладнання для літніх майданчиків;

обладнання для кафе для регулювання температурного режиму, програма для автоматизації ресторана, холодильне обладнання для літніх майданчиків; майданчики не повинні перешкоджати доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення;

освітлювальні прилади (світильники, ліхтарі тощо) встановлюються лише у межах майданчика таким чином, щоб не засліплювати пішоходів, водіїв та не освітлювати вікна мешканців прилеглих житлових будинків;

по периметру огорожі літніх майданчиків допускається влаштування легких збірно-розбірних конструкцій висотою до метра, в яких можуть бути оформлені квіткові композиції, світильники;

забороняється розміщувати майданчики із закриттям автентичних елементів архітектури фасадів, зокрема мозаїки, елементів ліпнини, колон, ротонд, пілястр тощо;

сонцезахисні елементи літніх майданчиків можуть бути у вигляді навісних маркіз, що кріпляться до фасаду або на опорах біля фасаду, або навісів у фронтальних межах фасаду за умови, якщо вони не перекривають декоративних елементів фасадів;

на літніх майданчиках забороняється встановлення сцен, естрад, танцювальних майданчиків тощо, грилів та мангалів;

на літніх майданчиках, розміщених в межах житлової забудови міста, забороняється використовувати живу музику тa звуковідтворювальну апаратуру;

майданчики, що розміщуються з боку проїзної частини, мають бути захищені від випадкового наїзду автотранспорту;

Зауважимо, ресторанний бізнес нині переживає не найкращі часи. Платоспроможність падає, і людей з грошима на всі заклади не вистачає. Так, у Києві за рік закрилися 120 ресторанів та кафе через війну та відсутність клієнтів.

А у Львові у центрі закривають понад пів сотні ресторанів, а за прогнозами експертів, після зими перелік закриттів і звільнень у сфері гостинності буде значно більше.