Сколько зарабатывают рестораны и кафе на летних площадках

В среднем летние площадки обеспечивают заведениям 21% ежемесячного дохода. Самым успешным для них август — в этот период вклад площадок может достигать 30% от общей выручки.

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Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании украинской компании по автоматизации заведений Poster по результатам опроса 1500 украинских заведений.

Холодный май этого года помешал хорошим результатам площадок: их доля в месячной выручке упала с 25% в мае 2024 года до 18% в мае 2025 года.

В июне 2024 года выручка с летних площадок заметно снизилась — она составила всего 15% от всей месячной выручки. Возможной причиной стали усиленные мобилизационные меры и проверки. Для сравнения: в июне 2023 года этот показатель был выше – 20%.

В 2024 году люди тратили больше денег на летних террасах в августе — в среднем 681 гривну за визит.

В 2025 году средний чек заметно вырос из-за роста цен.

Наибольшее количество летних площадок в Украине работает в июле и августе, наименьшее – в апреле.

Какие требования к летним площадкам

При установке летних площадок ресторанам и кафе следует учитывать следующие требования:

площадки можно устанавливать исключительно у стационарных (капитальных) заведений;

ширина для прохода пешеходов должна быть не менее 1,8 м;

размещение площадки не должно препятствовать свободному движению пешеходов;

площадки можно располагать исключительно в пределах фасада стационарного (капитального) заведения с сохранением свободных проходов во входные (въездные) ворота домов;

площадки должны быть размещены без вмешательства в несущие конструкции здания, легко демонтироваться при необходимости проведения работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом здания или коммунальных сетей;

в пределах открытых (летних) площадок могут быть установлены только столики, кресла, скамейки, светильники, декоративные элементы, зонты, урны для мусора, цветочные и ландшафтные композиции, специальное оборудование для кафе для регулировки температурного режима, программа для автоматизации ресторана; холодильное оборудование для летних площадок;

оборудование для кафе для регулировки температурного режима, программа для автоматизации ресторана; холодильное оборудование для летних площадок; площадки не должны препятствовать доступу для лиц с ограниченными физическими возможностями и маломобильными группами населения;

осветительные приборы (светильники, фонари и т.п.) устанавливаются только в пределах площадки таким образом, чтобы не ослеплять пешеходов, водителей и не освещать окна жителей близлежащих жилых домов;

по периметру ограждения летних площадок допускается устройство легких сборно-разборных конструкций высотой до метра, в которых могут быть оформлены цветочные композиции, светильники;

запрещается размещать площадки с закрытием аутентичных элементов архитектуры фасадов, в частности, мозаики, элементов лепнины, колонн, ротонд, пилястр и т.п.;

солнцезащитные элементы летних площадок могут быть в виде навесных маркиз, крепящихся к фасаду или на опорах у фасада, или навесов во фронтальных пределах фасада при условии, если они не перекрывают декоративные элементы фасадов;

на летних площадках запрещается установка сцен, эстрад, танцевальных площадок, грилей и мангалов;

на летних площадках, расположенных в пределах жилой застройки города, запрещается использовать живую музыку и звуковоспроизводящую аппаратуру;

площадки, размещаемые со стороны проезжей части, должны быть защищены от случайного наезда автотранспорта;

Заметим, что ресторанный бизнес сейчас переживает не лучшие времена. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает. Так, в Киеве за год закрылись 120 ресторанов и кафе из-за войны и отсутствия клиентов.

А во Львове в центре закрывают более полусотни ресторанов, а по прогнозам экспертов, после зимы перечень закрытий и увольнений в сфере гостеприимства будет гораздо больше.