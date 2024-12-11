Может остаться 20 заведений на весь город: в Киеве закрылось около 120 ресторанов и кафе

В Киеве за год закрылись 120 ресторанов и кафе из-за войны и отсутствия клиентов. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает.

Об этом сообщила экспертка ресторанного бизнеса и аналитика рынка HoReCa Ольга Насонова.

Кто закрывается и почему

Как пояснила Насонова, массово закрываются новые заведения, которые просто не успели "взлететь" из-за нехватки денег и времени.

Также закрываются заведения с неправильной концепцией и ценовой политикой и "старые заведения", не имевшие денег на то, чтобы провести ребрендинг.

По словам Насоновой, также закрываются заведения в местах, вдруг ставших несчастливыми.

"Не потому, что там черные коты бегают, а вот например: ТЦ, из которых выгоняют во время тревог, места, где рядом прилетало, или бизнес-центры, где люди так и не появились", — пояснила она.

Прогнозы неутешительны

Экспертка добавила, что рестораны и кафе, внешне успешные, в которых есть люди, и много подписчиков в соцсетях, тоже едва выживают, потому что аренду и налоги повышают, коммунальные платежи и продукты дорожают каждую неделю.

"Ну и внешние факторы, как отключение электричества, тревоги, мобилизация, ну и вообще война. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает. Поэтому лучшие гости достаются самым успешным. Но таких везунчиков в Киеве около 15% рынка. Не хочется думать, что останутся только эти 15%. А такое же было, 20 ресторанов на весь город...", — подытожила Насонова.

Напомним, во Львове в центре закрывают более полусотни ресторанов, а по прогнозам экспертов, после зимы перечень закрытий и увольнений в сфере гостеприимства будет значительно больше.