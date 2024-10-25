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Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)

Lviv Croissants, прага, чехия
Фото: Lviv Croissants

Украинская франчайзинговая сеть Lviv Croissants открыла первый ресторан в Чехии. Как говорится в сообщении компании, заведение расположено в Праге в торговом центре Palladium.

Он имеет площадь 173 квадратных метра и около 60 посадочных мест. Франшизу приобрели партнеры – проживающий в Чехии украинец и местный предприниматель. Оба имеют опыт в сфере общественного питания и маркетинга.

В то же время меню заведения отличается от украинского: в нем преобладают локальные и привычные для чехов продукты. В компании отмечают, что целью было учесть именно гастрономические местные традиции и вкусы.

В то же время, как и в других странах, там будет широкий выбор круассанов как с курицей, говядиной, лососем, свежими овощами и зеленью, так и с фруктами, ягодами, шоколадом и кремом.

Чехия стала четвертой страной вне Украины, где работают рестораны Lviv Croissants. В настоящее время бренд активно работает над поиском локаций для будущих заведений. В планах - развитие сети как в Праге, так и в других регионах Чехии.

Фото 2 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 3 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 4 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 5 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 6 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 7 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 8 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 9 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 10 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 11 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 12 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 13 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 14 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 15 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants
Фото 16 — Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Чехии (ФОТО)
Фото: Lviv Croissants

В компании также отмечают, что условия для франчайзи в Европе идентичны украинским, при этом центральный офис оказывает поддержку на всех уровнях, в частности юридическую помощь, маркетинг, поиск местных поставщиков, поиск и обучение работников.

Напомним, что сеть Lviv Croissants, специализирующаяся на изготовлении свежеиспеченных круассанов с сытными и сладкими начинками, вышла на европейский рынок в сентябре 2022 года. Первое заведение открылось в польском городе Згожелец. Ныне у сети 178 заведений по всей Украине, 11 в Польше и по 1 в Словакии, США и Чехии.

Автор:
Тимофей Беспятов