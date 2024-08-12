Сеть Lviv Croissants вышла на американский рынок

Украинская сеть ресторанов Lviv Croissants расширила свое присутствие на международном рынке, открыв партнерское заведение в городе Розвелл, расположенном рядом с Атлантой, штат Джорджия, США. Таким образом Соединенные Штаты стали третьей страной, где представлена сеть Lviv Croissants. Об этом говорится в пресс-релизе сети.

Кроме Украины, сеть также представлена в Польше и Словакии.

Выбор локации для выхода на рынок США был обусловлен потенциалом штата Джорджия, где наблюдается динамичный, но не перенасыщенный гастрономический рынок. Первое заведение компания Fast Food Franchising Group USA Inc. открыла совместно с локальным партнером Бреттом Ларраби, являющимся экспатом из Украины.

"Почти два года назад мы выбрали для себя путь международной экспансии, и не ошиблись. Выход на американский рынок был долговременным и непростым, потому что он кардинально отличается от европейского. Но мы точно не собираемся останавливаться и уже ведем переговоры с потенциальными франчайзи”, – сообщил основатель Lviv Croissants Андрей Галицкий.

Отмечается, что разработкой меню, выбором оборудования, логистикой, внедрением рекламных и IT-решений занимался центральный офис компании. Основная цель заключалась в создании базы для дальнейшего развития франчайзинговой сети в США.

В то же время меню американских ресторанов Lviv Croissants, как и в Украине, сосредоточено на готовящихся на месте свежеиспеченных круассанах. В Атланте было организовано специальное производство, которое в будущем планируется снабжать до 20 ресторанов сети в Северной Америке.

Процесс тестирования ингредиентов и настройки всех процессов был длительным, поскольку нужно воспроизвести продукт с учетом местных вкусов. В результате в меню появились круасаны с уникальными начинками, такими как авокадо, бекон, арахисовая паста, салаты, супы и расширенная линейка холодных напитков.

Подбором персонала занимался центральный офис вместе с американской HR-компанией, а обучение проводили тренеры из Украины. Большинство отзывов на вакансии поступало от украинцев, проживающих в Атланте.

О Lviv Croissants

Lviv Croissants – международная франчайзинговая сеть ресторанов, специализирующаяся на изготовлении свежеиспеченных круассанов с сытными и сладкими начинками. Благодаря Lviv Croissants украинцы расширили свое гастрономическое мировоззрение и убедились, что круассан может быть не только выпечкой для завтрака, но и полноценным блюдом со свежими овощами, мясом/рыбой и соусом.

Бренд вышел на европейский рынок в сентябре 2022 года. Первое заведение открылось в польском городе Згожелец. В сети 177 заведений по всей Украине, 11 в Польше, 1 в Словакии и 1 в США.

По результатам 2023 года, Lviv Croissants – №1 в рейтинге Forbes по количеству ресторанов в Украине.