Сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Братиславе

Украинская сеть пекарен Lviv Croissants вышла на словацкий рынок, открыв первое заведение в Братиславе. Франшизу приобрел украинец, много лет проживающий в Словакии и имеющий опыт в ресторанном бизнесе.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как и в Украине, в Братиславе основой меню стали свежеиспеченные круасаны с разнообразными начинками. Однако появились и уникальные позиции, адаптированные во вкусы местных жителей. Сами круассаны производятся во Львове.

"Lviv Croissants – это сеть, которая специализируется на изготовлении монопродукта, поэтому в новом заведении основой меню также стали свежеиспеченные круасаны с сытными и сладкими начинками. Однако в новом заведении появились уникальные позиции, которых нет в Украине – те, которые больше соответствуют вкусам местного населения Круасаны является основой бренда, который лучше всего передает его идентичность, поэтому их производят во Львове.

Новое заведение площадью 151 кв.м расположено в самом центре города на площади Гвездослава. Он имеет два зала на 56 мест и летнюю площадку. Дизайн интерьера выполнен в фирменном стиле сети.

Условия франшизы в Словакии не отличаются от украинских. Франчайзи получают полную поддержку центрального офиса – от анализа конкуренции до обучения персонала.

В первую неделю работы пекарню посетили как местные жители и туристы, так и переехавшие в Словакию украинцы.

Бренд Lviv Croissants представлен в Европе с осени 2022 года, когда открылось первое заведение в польском Згожельце. В настоящее время сеть насчитывает 170 заведений по всей Украине и 11 пекарен в Польше.