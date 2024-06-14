Мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Братиславі

Українська мережа пекарень Lviv Croissants вийшла на словацький ринок, відкривши перший заклад у Братиславі. Франшизу придбав українець, який багато років проживає у Словаччині та має досвід у ресторанному бізнесі.

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Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Як і в Україні, в Братиславі основою меню стали свіжоспечені круасани з різноманітними начинками. Проте з'явилися й унікальні позиції, адаптовані під смаки місцевих жителів. Самі круасани виробляються у Львові.

"Lviv Croissants – це мережа, яка спеціалізується на виготовленні монопродукту, тому в новому закладі основою меню також стали свіжоспечені круасани із ситними та солодкими начинками. Проте в новому закладі з’явилися унікальні позиції, яких немає в Україні – ті, які більше відповідають смакам місцевого населення. Круасани є основою бренду, яка найкраще передає його ідентичність, тому їх виготовляють у Львові. У Словаччині виробництво не відкривали", - наголосили в компаній.

Новий заклад площею 151 кв.м розташований у самому центрі міста на площі Гвездослава. Він має два зали на 56 місць і літній майданчик. Дизайн інтер'єру виконаний у фірмовому стилі мережі.

Умови франшизи у Словаччині не відрізняються від українських. Франчайзі отримують повну підтримку центрального офісу - від аналізу конкуренції до навчання персоналу.

У перший тиждень роботи пекарню відвідали як місцеві мешканці та туристи, так і українці, що переїхали до Словаччини.

Бренд Lviv Croissants представлений у Європі з осені 2022 року, коли відкрився перший заклад у польському Згожельці. Наразі мережа налічує 170 закладів по всій Україні та 11 пекарень у Польщі.