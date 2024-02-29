Bolt Food запустив сервіс доставки їжі у трьох містах на Київщині

З 1 березня 2024 року мешканці Бучі, Ірпеня та Борисполя отримали доступ до послуги доставки їжі від Bolt Food. Тепер вони мають змогу замовляти страви з ресторанів прямо до дому. Замовлення приймаються через мобільний додаток щодня з 10:00 до 22:00.

Про це пише AIN.UA.

Для здійснення замовлення необхідно завантажити додаток Bolt Food, вибрати заклад, додати потрібні страви до кошика, вказати адресу доставки та обрати зручний спосіб оплати.

Наразі клієнти можуть замовляти їжу з таких закладів, як McDonald’s, Lviv Croissants, Pomidoro’s, та інших, проте кількість кафе та ресноранів на платформі постійно оновлюватиметься.

"Україна для компанії Bolt є одним з ключових ринків у стратегії зростання, тому у 2024 році ми маємо багато планів для розвитку сервісу. Розширюючи географію Bolt Food у різні міста України", — розповів Іван Гринчук, регіональний менеджер Bolt Food в Україні та Східній Європі.

Додамо, що 17 січня компанія запустила сервіс доставки їжі через мобільний додаток Bolt Food у місті Бровари.

Bolt Food працює в Україні з 2020 року. Послуги компанії доступні: Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам’янець-Подільському та Трускавці.

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