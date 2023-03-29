McDonald’s запускає доставку через Bolt Food

Мережа ресторанів McDonald’s з 29 березня запускає доставку страв з новим партнером – Bolt Food. Доставка у тестовому варіанті спершу працюватиме у 21 ресторанах McDonald’s у Києві та 4 ресторанах у Львові.

Замовити доставку з McDonald’s можна через застосунок Bolt Food, радіус — 2 км навколо ресторану. В мережі запевняють, що замовлення доставлятимуть не довше, ніж 30 хвилин.

Після закінчення тестового періоду, який необхідний для відпрацювання усіх процедур, послуга стане доступною в решті ресторанів у Києві та Львові. Після цього можливість доставки через Bolt Food поступово будуть розширювати на інші міста України, де працює партнер.

"Ми дуже раді, що Україна нарешті доєдналася до переліку країн, де Bolt Food та McDonald’s успішно співпрацюють і розвивають ринок доставки. Як тут не згадати неперевершену класику з відомого кінофільму: "Гадаю, що це початок чудової дружби". У виграші будуть усі, і насамперед українські споживачі", – зазначив керівник напряму доставки їжі Bolt Food в Україні Іван Гринчук.

Нагадаємо, у вересні 2022 року McDonald’s розпочав відновлення роботи ресторанів після паузи, що було зумовлено повномасштабним вторгненням. Тоді ресторани працювали спочатку виключно на доставку. Наразі заклади вже відкрили свої зали та розпочали відновлення роботи в південних регіонах.

Ресторани зазвичай працюють з 7:00 до 21:00. Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклади закриваються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

Водночас команда оперативно видає вже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям. Також на сайті McDonald’s запроваджено відображення інформації про відкриті і тимчасово закриті заклади в режимі реального часу.