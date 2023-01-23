У Казахстані колишні ресторани McDonald's знову відкриваються без брендування

Кілька ресторанів, які раніше працювали під брендом McDonald's у Казахстані, знову відкрилися в понеділок, 23 січня, без назви через кілька тижнів після виходу американської компанії з місцевого ринку.

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Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, ресторани мережі, що належить ТОВ "Food Solutions KZ", які раніше працювали під маркою McDonald's, відновлюють роботу.

Відкриватимуть ресторани швидкого обслуговування поступово, спочатку запрацюють п'ять ресторанів в Алма-Аті.

Колишній ліцензіат Food Solutions KZ заявив, що зберігатиме "стандарти високої якості та обслуговування, прийняті раніше", і незабаром представить свій новий бренд.

Нове меню включає такі продукти, як бургери з яловичиною, куркою та рибою, а також курячі нагетси, картоплю фрі та морозиво.

На початку січня Food Solutions KZ оголосила про припинення співпраці з американським брендом McDonald's. Рішення пояснили тим, що після війни в Україні порушилися ланцюги постачання і компанія не може знайти в Казахстані заміну російському м'ясу, яке раніше купували для ресторанів у цій країні.

Роботу McDonald's у Казахстані також ускладнює власник франчайзі Кайрат Боранбаєв, якого в березні затримали за звинуваченням у розтраті. Він також володів франшизою McDonald's у Білорусі, яка в 2022 році втратила ліцензію через проблеми з постачанням. Проте в Білорусі ресторани родовжать роботу під назвою "Вкусно - и точка", так само як і в РФ.