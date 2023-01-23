В Казахстане бывшие рестораны McDonald's снова открываются без брендирования

Несколько ресторанов, ранее работавших под брендом McDonald's в Казахстане, снова открылись в понедельник, 23 января, без названия спустя несколько недель после выхода американской компании из местного рынка.

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Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, рестораны сети, принадлежащей ООО "Food Solutions KZ", ранее работавшие под маркой McDonald's, возобновляют работу.

Будут открывать рестораны быстрого обслуживания постепенно, сначала заработают пять ресторанов в Алма-Ате.

Бывший лицензиат Food Solutions KZ заявил, что будет сохранять "стандарты высокого качества и обслуживания, принятые ранее", и в скором времени представит свой новый бренд.

Новое меню включает такие продукты, как бургеры с говядиной, курицей и рыбой, а также куриные нагетсы, картофель фри и мороженое.

В начале января Food Solutions KZ объявила о прекращении сотрудничества с американским брендом McDonald's. Решение объяснили тем, что после войны в Украине нарушились цепи поставок и компания не может найти в Казахстане замену российскому мясу, которое раньше покупали для ресторанов в этой стране.

Работу McDonald's в Казахстане также усложняет владелец франчайзи Кайрат Боранбаев, которого в марте задержали по обвинению в растрате. Он также владел франшизой McDonald's в Беларуси, которая в 2022 году потеряла лицензию из-за проблем со снабжением. Однако в Беларуси рестораны продолжат работу под названием "Вкусно-и точка", также как и в РФ .