McDonald's анонсировал волну увольнений работников по всему миру

В сети ресторанов быстрого питания McDonald's на 2023 год запланировали сократить часть корпоративного персонала. В то же время, компания намерена ускорить открытие своих ресторанов, чтобы ответить на повышенный спрос.

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Об этом гендиректор Крис Кэмпчински сообщила сотрудникам в письме, передает CNN.

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"Мы оценим роли и уровень персонала в отдельных частях структуры компании, впереди — тяжелые дискуссии и решения. Отдельные инициативы будут деприоритезированы или вообще прекращены. Это поможет нам двигаться быстрее как организации, одновременно уменьшая наши глобальные затраты и освобождая ресурсы для инвестиций в наш рост", – написала гендиректор в письме сотрудникам.

McDonald's планирует обнародовать свои будущие кадровые планы до 3 апреля. В настоящее время, кроме сокращения персонала, корпорация намерена снизить количество открытых вакансий. В то же время, компания планирует в 2023 году активнее открывать новые рестораны сети на рынках других стран.

Согласно последнему годовому отчету McDonald's, в конце 2021 года в компании работало около 200 000 корпоративных сотрудников и работников ресторанов. Более 75% из них базировались за пределами США. Более двух миллионов человек работают во франчайзинговых локациях McDonald's по всему миру.

Ранее сокращение штата произошло в компании Twitter после того, как ее приобрел миллиардер Илон Маск. Сначала сократили технических работников, затем волна увольнений дошла до отдела продаж социальной сети.

Уволенные сотрудники получили сообщение по электронной почте под заголовком "Ваша роль в Twitter".