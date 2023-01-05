McDonald`s уходит из Казахстана

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение о завершении работы в Казахстане. Причина – в ограниченных поставках продуктов. Об этом 5 января сообщила пресс-служба компании.

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"О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Мы ответим на все вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода", - говорится в сообщении.

По информации агентства Bloomberg, основной проблемой, приведшей к закрытию McDonald's в Казахстане, стала поставка мяса. Дело в том, что раньше в страну мясо для ресторанов McDonald's поставлялось из России. После полномасштабного вторжения РФ в Украину головной офис запретил закупать данную продукцию для заведений под своим брендом.

Казахский бизнес не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, потому что это было убыточной альтернативой.

24 ресторана McDonald's, принадлежащих в Казахстане TOO Food Solutions KZ, приостановили работу еще в ноябре из-за проблем со снабжением. Рестораны были открыты в таких городах страны: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда.

Работу McDonald's в Казахстане также усложняет владелец франчайзи Кайрат Боранбаев, которого в марте задержали по обвинению в растрате. Он также владел франшизой McDonald's в Беларуси, которая в 2022 году потеряла лицензию из-за проблем со снабжением. Однако в Беларуси рестораны продолжат работу под названием "Вкусно - и точка", равно как и в РФ.