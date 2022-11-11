McDonald's уходит из Беларуси

Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's прекращает работу под этим брендом в Беларуси. Как говорится в сообщении сети в Facebook, они продолжат работу под названием "Вкусно - и точка".

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"Рестораны под управлением унитарного предприятия "КСБ Виктори Рестораны" в течение нескольких недель продолжат работу под брендом "Вкусно - и точка". Мы сохраним все рабочие места, продолжим предлагать гостеприимный сервис, разнообразное меню, любимый вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам, к которым привыкли наши гости", - заявили в компании.

В свою очередь, российская фаст-фуд сеть "Вкусно - и точка", до войны с Украиной также работавшая под брендом McDonald's, объявила в пятницу о подписании c белорусской "КСБ Виктори Рестораны" франчайзингового договора.

"До момента перехода сеть продолжит работу под брендом "Макдоналдс" на белорусском рынке. Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель, после того, как будут завершены все необходимые юридические процедуры и решены организационные вопросы", - заявили там.

McDonald's появился в Беларуси в 1996 году, когда были открыты первые три ресторана. Сегодня их насчитывается 25, они работают во всех шести областных центрах страны - Минске, Витебске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно.

В прошлом McDonald's также уходил, но не по политическим причинам, из Македонии (ныне Северной Македонии), Исландии, Ямайки, Боливии, с Бермудских островов (запретивших работу ресторанов по франшизе) и с Барбадоса.

Напомним, что украинская сеть McDonald's приостановила работу с момента полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля и начала возобновлять ее лишь в сентябре.

При этом в пятницу Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал срочное обращение к военнослужащим Беларуси, призвав их сдаваться в случае пересечения границы, если они получат приказ к вторжению в Украину, а накануне пообещал, что при наступлении войск из Беларуси с момента пересечения границы с Украиной начнется их массированное огневое поражение.

При этом ранее руководство Министерства обороны Украины, военной разведки и иностранные аналитики неоднократно заявляли, что риск повторной попытки сухопутного вторжения со стороны Беларуси невысокий.