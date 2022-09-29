Повторное нападение с территории Беларуси возможно, но маловероятно – Резников

Украина внимательно следит за ситуацией и маневрами в Беларуси, а ВСУ готовы к любому сценарию развития событий. Но сейчас белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я оставался бы оптимистом, потому что мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной", - отметил он.

По его словам, Генштаб ВСУ просчитывает свои действия на несколько ходов вперед, и составляет план, как реагировать на ту или иную ситуацию на фронте.

"Мы получаем данные разведки. Есть определенные шаги, в частности связанные с формированием резервов, их подготовкой", - подчеркнул министр.

Он отметил, что наступление с территории Беларуси для РФ будет означать расширение линии фронта.

"Как было в начале вторжения. Чем это закончилось в феврале-марте? Провалом. Потому что их стратегия пойти по широкому фронту на 2500 километров провалилась. Поэтому надо отдать должное их генералам - они убедили руководство под видом "жеста доброй воли" бежать из Киевщины, Черниговщины и Сумщины под давлением наших войск. Острова Змеиный это тоже касается", - заметил Резников.

Отметим, как сообщили в разведке, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных россиян. Они должны пополнить дислоцированные в Белоруссии подразделения армии РФ.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Белоруссии.