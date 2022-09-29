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Повторное нападение с территории Беларуси возможно, но маловероятно – Резников
Украина внимательно следит за ситуацией и маневрами в Беларуси, а ВСУ готовы к любому сценарию развития событий. Но сейчас белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной.
Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Украины Алексей Резников.
"Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я оставался бы оптимистом, потому что мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной", - отметил он.
По его словам, Генштаб ВСУ просчитывает свои действия на несколько ходов вперед, и составляет план, как реагировать на ту или иную ситуацию на фронте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы получаем данные разведки. Есть определенные шаги, в частности связанные с формированием резервов, их подготовкой", - подчеркнул министр.
Он отметил, что наступление с территории Беларуси для РФ будет означать расширение линии фронта.
"Как было в начале вторжения. Чем это закончилось в феврале-марте? Провалом. Потому что их стратегия пойти по широкому фронту на 2500 километров провалилась. Поэтому надо отдать должное их генералам - они убедили руководство под видом "жеста доброй воли" бежать из Киевщины, Черниговщины и Сумщины под давлением наших войск. Острова Змеиный это тоже касается", - заметил Резников.
Отметим, как сообщили в разведке, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных россиян. Они должны пополнить дислоцированные в Белоруссии подразделения армии РФ.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Белоруссии.