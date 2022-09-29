Повторний напад з території Білорусі можливий, але малоймовірний – Резніков

Україна уважно стежить за ситуацією та маневрами у Білорусі, а ЗСУ готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Але на даний момент білоруси сильно не мотивовані воювати з Україною.

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Про це заявив в інтерв’ю агенству "Інтерфакс-Україна" міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми спостерігаємо за маневрами у Білорусі і готові там до всього. Але я залишався б оптимістом, бо мені здається, що білоруси сильно не мотивовані воювати з Україною", - зазначив він.

За його словами, Генштаб ЗСУ прораховує свої дії на декілька ходів уперед, і складає план, як реагуватина ту чи іншу ситуацію на фронті.

"Ми отримуємо дані розвідки. Є визначені кроки, зокрема, пов'язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою", - підкреслив міністр.

Він зауважив, що наступ з території Білорусі для РФ це означатиме розширення лінії фронту.

"Як було на початку вторгнення. Чим це закінчилося у лютому-березні? Провалом. Тому що їхня стратегія піти широким фронтом на 2500 кілометрів провалилася. Тому треба віддати належне їхнім генералам – вони переконали керівництво під виглядом "жесту доброї волі" втекти з Київщини, Чернігівщини та Сумщини під тиском наших військ. Острова Зміїний це теж стосується", - зауважив Резніков.

Зазначимо, як повідомили у розвідці, у Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих росіян. Вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи армії РФ.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.