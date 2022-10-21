Аналитики ISW считают, что риск наступления из Беларуси невысокий

Риск российского наступления с территории Беларуси на север Украины в ближайшие месяцы остается низким.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Такой ход событий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что у российских сил нет возможности даже перекрыть украинские пути поставок с запада с помощью наземного наступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад находится в 30 км от белорусской границы, а Припятские болота очень затрудняют ведение маневренной войны через международную границу в Волынской и Ровенской областях.

Аналитики ISW отмечают, что автомобильная и железнодорожная сеть Украины имеет достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, чтобы российское вторжение из Беларуси не могло серьезно ухудшить украинские логистические линии, не проникая вглубь Украины, как это сделали россияне, когда российские войска были сильнее. Сейчас эти силы значительно ослаблены.

Напомним, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов 20 октября сообщил, что вероятность повторного наступления российских сил с территории Беларуси есть и сейчас такая угроза растет.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их перемещение в другие места для дальнейшего контрнаступления.

Именно поэтому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Беларуси.