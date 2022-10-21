Аналітики ISW вважають, що ризик наступу з Білорусі невисокий

Ризик російського наступу з території Білорусі на північ України у найближчі місяці залишається низьким.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Такий хід подій залишається малоймовірним у найближчі місяці, враховуючи, що російські сили не мають можливості навіть перекрити українські шляхи постачання із заходу з допомогою наземного наступу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід знаходиться за 30 км від білоруського кордону, а Прип'ятські болота надзвичайно ускладнюють ведення маневреної війни через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях.

Аналітики ISW наголошують, що автомобільна і залізнична мережа України має достатньо вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною і Угорщиною, щоб російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські логістичні лінії, не проникаючи вглиб України, як це зробили росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були найсильнішими. Зараз ці сили значно ослаблені.

Нагадаємо, що заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов 20 жовтня повідомив, що ймовірність повторного наступу російських сил з території Білорусі є і наразі така загроза зростає.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.

Саме тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

При цьому Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.