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"Шпагаты по-белорусски": Лукашенко понимает, что мобилизация в Беларуси может привести к социальному взрыву, - разведка
Белорусские власти внимательно наблюдают за беспорядком, происходящим в рамках так называемой “частичной мобилизации” в РФ и понимают, что в случае объявления частичной мобилизации в Беларуси ситуация будет еще более сложной и может привести к социальному взрыву в стране.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"При этом незаконный белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения относительно открытого присоединения к широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины", - отмечает разведка.
В этой связи, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается продолжать делать громкие заявления и показывать лидеру страны-агрессора РФ Владимиру Путину, что своими действиями он выполняет союзнические обязательства, отвлекающие значительную часть резервов ВСУ от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, под видом активизации мобилизационных мероприятий белорусскими специальными службами скрыто изучается возможная реакция общества и готовность принять участие в протестных мероприятиях.
"Указанное свидетельствует, что самопровозглашенные белорусские власти не уверены в поддержке широкими слоями населения решений по участию своей страны в военных авантюрах РФ", - подчеркнули в разведке.
Отметим, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их переброски в другие места для дальнейшего контрнаступления.
Именно поэтому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
Напомним, Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Белоруссии.